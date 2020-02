RECENZE: Holky sobě! Harley Quinn a Birds of Prey proti zbytku (chlapského) světa

Harley Quinn (Margor Robbie) a Joker se rozešli. Protekční spratek k zulíbání, kterého nesnáší celý Gotham, tak přišel o svoji imunitu. Teď po ní jdou mafiáni, policie, rváči a vůbec každý, komu kdy šílená princezna s basebalovou pálkou a culíky pokazila den. Zachránit ji může jen nová figurka na šachovnici gothamského podsvětí Roman Sionis (Ewan McGregor), také známý jako Black Mask. Stačí, když mu Harley dodá ztracený diamant, který se momentálně nachází v rukou nezletilé chmatačky Cassie (Ella Jay Basco) a po němž samozřejmě pase půlka města. A protože Batman právě nejspíš zachraňuje svět před supermanovým knírem, z průšvihu se bude muset vykroutit sama. Možná jí ale pomůžou další holky do nepohody – detektiv Montoya (Rosie Perez), mstitelka Huntress (Mary Elizabeth Winstead) a zpěvačka s nevídaným rozsahem a nejostřejšími lokty v hudebním průmyslu Black Canary (Jurnee Smollett-Bell).

Celým filmem nás provede značně nespolehlivé a roztržité vyprávění hlavní hrdinky, která se šmrncem sobě vlastním komentuje, co se dá, a dává přitom nahlédnout do nitra své chemikáliemi a nešťastnou láskou rozežrané duše. A sem tam přihodí glosu jako od Deadpoola. Harley toho zkrátka napovídá a navysvětluje až až, což jednak funguje jako příhodná scénáristická zkratka a jednak jde o zdroj vydatné části humoru filmu. Zároveň se ale její záseky, vsuvky a opravy předchozích omylů po nějakém čase oposlouchají a začnou i maličko otravovat.

I díky voiceoveru pak o to víc vynikne jedna ze základních myšlenek filmu – na chlapy není spoleh (beztak to jsou všechno psychopati, násilníci a manipulátoři) a holky musí držet při sobě. Přitom nejde vyloženě o nějakou propagandu. Film se totiž nebere vážně a jeho hrdinky jsou pomalu stejně tak defektní jako většina mužského ansámblu. Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) jsou zkrátka příběhem o drsném rozchodu a snaze se s ním vyrovnat. Cílí vyloženě na ženy, ale vítá všechny, a v žádném případě se nesnaží „toxickou maskulinitu vytlouct a nahradit toxickou femininitou“, jak by se asi dnes řeklo.

Na to je hlavně až příliš šílený a sebeuvědomělý. A hyení mazlíček Bruce je v tomto ohledu jen vrcholem ledovce. Vtipy v celkově druhém celovečerním počinu režisérky Cathy Yan jsou nevybíravé, zvrhle rozverné a plné násilí – plně v souladu s Harley Quinn, která už dávno není jen nahrávačkou legendárního batmanovského záporáka. Nejvíc ze všeho film asi připomíná zmiňovaného Deadpoola. Zároveň si ho s ním ale určitě nespletete.

Margot Robbie jako Harley opět válí a velmi dobře jsou obsazené i její parťačky. Hlavně v první polovině si ale film krade pro sebe Ewan McGregor jako rozmazlený psychopatický mafián a samozvaná „rocková hvězda“ gothamského podsvětí, který svoji postavu přehrává s takovou chutí, že nenávidět ho vám bude dělat vyložené potěšení. I on ale bohužel ke konci filmu částečně ztratí na „přitažlivosti“.

Těšit se můžete i na spoustu násilné akce. Ta se co do kvality řadí spíš k průměru a má své silné (tempo, nápaditá choreografie) i slabé (zběsilá kamera, nižší míra realističnosti) stránky. Zajímavá je rovněž kombinace hyperrealistických pastelových barev (většinou dodaných hlavní hrdinkou) a velmi šedého, nevlídného světa v pozadí. Tato kombinace je evidentně úmyslná, výsledkem je ale bohužel často vyloženě ošklivý film. A na to obvykle nejsme u komiksových adaptací zvyklí.

Trochu také zklame jen letmé načrtnutí vedlejších hrdinek, které působí natolik zajímavě, abyste se o nich (tedy minimálně o některých) chtěli dozvědět víc, ale jejichž role je většinou omezená jen na Harleyiny „přicmrndávačky“ – i přes zavádějící název Birds of Prey jde totiž hlavně o onu ozávorkovanou proměnu pobledlé bývalky zelenovlasého Koblížka. Její postava si pak sice nějakým vývojem projde, většina „zjevení“ se ale odehraje právě v mnohem lepší první polovině filmu. Závěrečná bomba tak chybí.

Girl Power: The Movie láká na trochu jiné pojetí super(anti)hrdinského žánru, spoustu humoru, přehnané, ale veskrze zábavné figurky a terapeutickou emancipační funkci ala Kill Bill. A v těchto ohledech funguje víc než dost. Zároveň ale často selhává režijně a přehršel třpytek (metaforických i doslovných) rozsypaných do každého záběru mu hlavně ve druhé polovině zanáší dosud slušně šlapající soukolí.

Celkové hodnocení: 65 %

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020)

Hrají: Margot Robbie, Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ella Jay Bascoa další

Režie: Cathy Yan

Scénář: Christina Hodson

Kamera: Matthew Libatique

Hudba: Daniel Pemberton

USA / 135 minut / akční, komiksový, dobrodružný, krimi