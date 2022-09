RECENZE: Jan Žižka chce být českým filmem, ale záleží na divácích. Jákl odvedl řemeslně dobrou práci

— Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz

Zřejmě nejočekávanější český film letošního roku dorazil do kin. Jan Žižka vypráví v podstatě neznámý příběh slavného válečníka, protože tvůrci v čele s Petrem Jáklem zasadili děj do doby, z níž toho o husitském vojevůdci mnoho nevíme. Po zhlédnutí historického dramatu se přitom dá konstatovat, že je to ku prospěchu věci.