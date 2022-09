RECENZE: Roberts a Clooney nabídnou v komedii Vstupenka do ráje to, co diváci čekají. Nic víc

Bývalí manželé Julia Roberts se Georgem Clooneym vydávají na Bali zabránit dceři v tom, aby si vzala svou letní lásku. Sami si tak trochu kompenzují vlastní nerozvážnost, neboť jejich vztah začal rovněž jako letní romance, ale po několika letech zjistili, že spolu nemohou žít. Od té doby se snaží vzájemně vyhýbat, protože jejich setkání vedou většinou k hádce.

trailer Vstupenka do ráje | zdroj: YouTube

Tvůrce snímku mají své publikum přečtené do nejmenších detailů. Ostřílený scénárista a nyní i režisér Ol Parker, má již na svém kontě řadu komedií. Namátkou lze zmínit například Báječný hotel Marigold, Teď a tady či pokračování muzikálu Mamma Mia! Je to tedy autor, který ví, na jaké diváky cílí.

A přesně tak Vstupenka do ráje vypadá. Jednoduchý přímočarý snímek, který se záměrně vyhýbá závažným tématům, jenž ve správnou chvíli dokáže být vtipný, jindy zase nasadí trochu romantický tón, a to vše v hezkých tropických kulisách.

Asi největším problémem snímku je jeho předvídatelnost. Pokud jste viděli více než deset romantických komedií, tak již od úvodních titulků tušíte, jak to všechno dopadne. A film Vás nevyvede z omylu. Bez sebemenšího zaváhání se snímek drží zavedených koncepcí a šablon, a žádného pokusu o invenci se nedočkáte. Ale dost možná je to přesně to, co diváci očekávají.

Velkou otázkou je, proč se Oscary ověnčené duo protagonistů rozhodlo právě pro tento projekt. Je sice pravdou, že kariéry obou herců se již posunuly do fáze, kdy o ně již není takový zájem, ale přesto si většinou dokázali vždy vybrat takové projekty, jež dokázaly vyčnívat nad šedý průměr.

Ono se o tomto snímku píše poměrně těžko, protože na něm není moc k pochválení, ale zároveň mu není možné vytknout nic zásadního. Všichni ví, co mají na place dělat, ale zároveň se nikdo nepředře. Skoro se zdá, že si všichni udělali hezkou dovolenou, a tak mimochodem natočili snímek, o němž věděli, že se u něj moc nenadřou, ale zároveň v kinech nepropadne.

Celkově lze říct, že Vstupenka do ráje nabízí všem přesně to, co od snímku diváci očekávají. Že všechno dobře dopadne víme již od prvních minut, takže se není potřeba o nic strachovat a můžeme si bezostyšně užít pošťuchování mezi oběma bývalými partnery. K tomu připočtěte hezké kulisy tropického ostrova, správně načasované vtípky a romantické chvilky a dostáváme se k průměrné romantické komedii, z níž cílová skupina bude odcházet převážní spokojena a nikoho dalšího nebude snímek zajímat.

Celkové hodnocení: 55 %

Ticket to Paradise (2022)

Hrají: Julia Roberts, George Clooney, Billie Lourd, Kaitlyn Dever, Lucas Bravo, Maxime Bouttier

Režie: Ol Parker

Scénář: Daniel Pipski

Kamera: Ole Bratt Birkeland

USA / 104 min / komedie, romantický