RECENZE: Jumanji: Další level je svižné akční dobrodružství, které chytne a nepustí

Jumanji: Vítejte v džungli vydělalo obrovský balík peněz, přitom náklady byly poměrně rozumných devadesát miliónů dolarů, takže pokračování na sebe nemohlo nechat dlouho čekat. Jumanji: Další level je podobné jako většina sequelů – je větší, akčnější a drsnější ale invence či nápaditost kulhá někde na konci prvního dílu – ale nepředbíhejme.

Snímek docela dobře šlape a až na pár míst, kde jsou dialogy trochu vynucené tím, aby divák pochopil některé souvislosti, dávkuje Jumanji jednu akční scénu za druhou. Dvě hodinky tak utečou jako voda. Akce funguje bezvadně, ale občas se úplně nedaří zamaskovat, že se vše odehrává před zeleným plátnem.

Rozlet trochu brzdí duo Dwayne Johnson a Kevin Hart, do nichž se vtělili dva senioři. Zahrát důchodce přesvědčivě je evidentně na limitu jejich hereckých schopností, ale mírná těžkopádnost této dvojice naštěstí nestáhne film příliš hluboko. Občas to sice zaškobrtne, ale zase tak moc se neděje. Hlášky docela fungují tak, jak tvůrci zamýšleli a ale jejich repertoár není příliš nápaditý, zde je to prostě sázka na jistotu.

Karen Gillan je opět výborná a Jack Black jí zdatně sekunduje. Minq v podání Awkwafiny je zlodějka, do níž se vtělil Spencer, a je to právě ona, kdo táhne děj kupředu, když Johnson vyklidil pole. Avšak, když se do Jumanji vrátí i Bethany s Alexem, tak je najednou těch postav až příliš mnoho a žádná už nemá dostatek prostoru. První díl se čtveřicí hrdinů prostě šlapal mnohem lépe.

Vizuálně vypadá Jumanji: Další level docela obstojně, ale v pár scénách nefungují digitální triky úplně přesvědčivě. Některé scény jsou trochu přehnané, ale ve filmu, který se tváří jako videohra, to vůbec nevadí, protože přesně o to tady jde. Snímku značně prospěla větší diverzifikace lokací, jež jsou nyní pestřejší a neokoukají se podobně jako v prvním dílu džungle.

Pokračování Jumanji je příjemné akční dobrodružství, které trochu trpí na příliš velké množství postav, jež rozmělňuje závěrečnou katarzi, ale v kině zváldne bavit. Více lokací umožnilo variabilnější akční scény, což filmu náramně prospělo. Pokud chcete vypadnout z předvánočního stresu a trochu se pobavit, tak je Jumanji: Další level dobrou volbou.

trailer Jumanji: Další level | zdroj: YouTube

Celkové hodnocení 65 %

Jumanji: The Next Level (2019)

Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Awkwafina, Danny DeVito, Danny Glover, Ser'Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman a další.

Režie: Jake Kasdan

Scénář: Jeff Pinkner, Scott Rosenberg

Kamera: Gyula Pados

Hudba: Henry Jackman

USA / 123 min / akční, dobrodružný, komedie, fantasy