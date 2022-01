RECENZE: K zemi hleď! Jeden z nejlepších filmů roku 2021 dorazil až na jeho konci

Astronom Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) a jeho doktorandka Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) učiní převratný objev – kometu mířící k Zemi. Na základě výpočtů trajektorie zjistí, že za půl roku se kometa střetne se Zemí. Vědci ihned informují NASA a ta jim přidělí Doktora Teddyho Oglethorpea (Rob Morgan), ředitele Oddělení koordinace planetární obrany. Ten oba astronomy dovede až k prezidentce Spojených států amerických Orlean (Meryl Streep).

trailer: K zemi hleď! | zdroj: YouTube

Vědcům se zdá samozřejmé, že politické vedení musí reagovat na jejich varování, ale jak se záhy ukáže, politiky zajímá hlavně jejich vlastní obraz v očích veřejnosti a vědce zcela ignorují. Až poté, co se Randall s Kate ukážou v médiích, je začnou brát vážně. Ovšem záhy se ukáže, že je to pouze z toho důvodu, aby prezidentka zakryla svůj další skandál.

První polovina filmu je protkaná tíživou atmosférou frustrace. Režisér Adam McKay chce sdělit hodně věcí, ale hlavním tématem je kritika současné post-faktické společnosti 21. století, v níž mimo jiné jedinec staví na první místo osobní zájmy a potlačuje skutečné problémy. Mezi další problémy, na něž autor poukazuje, lze zařadit například ignoraci vědy, ale i její neschopnost komunikovat fakta běžným lidem.

Dále se McKay pokouší poukázat na to, jak obyčejní lidé dávají přednost emocím před fakty, na spasitelský syndrom milionářů, i na nedůvěru lidí vůči autoritám. Toho, co se tvůrce pokouší říct je mnoho, ale v druhé polovině snímku začíná snímku docházet dech. Dusivá atmosféra se pomalu vytrácí, ale konečné vyznění zachraňuje slušný závěr s jasně adresovaným poselstvím.

Snímek je takovým mixem Proroctví (2009) a Vrtěti psem (1997). Oba počiny staršího data reagovaly na společensko-politickou situaci, ale zejména druhý jmenovaný je lépe zacílený a nesnaží se o všeobjímající komentář. Ovšem doba pokročila, a i společenská témata se změnila. Aktuálnost snímku je o to palčivější, že téměř vše, co se v K zemi hleď děje stále pozorujeme při aktuálním dění okolo koronaviru.

K zemi hleď má vynikající obsazení, ale scénáři by prospěla ještě trocha dramaturgické péče, avšak prvotřídní herecký ansámbl si s ním dokáže i tak poradit. Zejména již zmiňovaná první polovina je vynikající. Tak hmatatelný pocit bezmoci jako divák jen tak nezažijete. Na druhou stranu, divákovi v hlavě ulpívá otázka, zda jsou výrazné archetypy postav záměrem, nebo se jedná o scénáristickou nedbalost. Ale velké plus na straně snímku je v tom, že velmi přesně ukazuje nešvary současné doby, a zároveň své kritické sdělení dokáže prezentovat zábavnou formou. Vytknout by se snad dala až přílišná snaha dotknout se co nejvíce problémů, což komplikuje dramaturgii snímku a často se tak dostáváme do situace, kdy postrádáme dostatečně pevné základy pro rádoby silná sdělení. Ale v duchu filmu, neřešme malichernosti a řešme to, co je skutečně důležité. Na tuhle poctivou konverzační společenskou a politickou satiru se rozhodně podívejte.

Celkové hodnocení: 75 %

Don't Look Up (2021)

Hrají: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Tyler Perry, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Himesh Patel, Ron Perlman, Paul Guilfoyle, Melanie Lynskey, Ariana Grande, Kid Cudi, Tomer Sisley, Michael Chiklis, Robert Joy, Frank Ridley, Hettienne Park, Ross Partridge, Ashleigh Banfield, Dee Nelson, Ben Sidell, Rebecca Gibel, Meghan Leathers a další.

Režie: Adam McKay

Scénář: Adam McKay

Kamera: Linus Sandgren

Hudba: Nicholas Britell

USA / 145 min / komedie, drama, sci-fi, katastrofický