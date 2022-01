RECENZE: Kingsman si stylově a promyšleně pohrává s alternativní historií

Když Matthew Vaughn natočil první Kingsmany, jednalo se o slušný kasovní úspěch, který společně s Johnem Wickem oživil umdlévající žánr akčních filmů, kterému v současnosti vévodí komiksové snímky. Tentokrát se Vaughn ohlíží za počátkem tajné služby Kingsman a provádí diváka alternativním výkladem historie a tváří se při tom strašně stylově.

trailer "Kingsman: První mise" | zdroj: YouTube

Vévoda z Oxford (Ralph Fiennes) pracuje pro červený kříž poté, co zažil traumatizující válku v Indii. Jenže jeho pacifismus jej v Africe připraví o milovanou manželku a zůstává mu pouze jeho syn Conrad (Harris Dickinson). Oxford se snaží naplnit poslední přání zesnulé ženy, aby syna ochránil před hrůzami světa.

Svět je však zmítán nepokoji, a nakonec se začne ukazovat, že nejlepší způsob, jak Conrada ochránit, je zabránit světovým mocnostem ve vzájemném sebezničení. Brzy se však ukáže, že v pozadí mocenských her stojí skrytá organizace, kterou bude nutné eliminovat.

Snímku vévodí vysoce stylizované kostýmy a kulisy z přelomu století, které Vaughn dokáže okázale prodat. Vizuální stránka je obecně silnou zbraní londýnského rodáka, ale ještě přesvědčivější dokáže být v akčních scénách. Těch tentokrát není tolik, ale minimálně souboj s Rasputinem (Rhys Ifans), který je z velké části založen na tanečních kreacích a hudebním rytmu, je hodně zábavný.

Trochu nečekaně je tentokrát slabším článkem řetězu scénář, který nedokáže dostatečně prodat záporáky ani kladné hrdiny. Ralph Fiennes si své dokáže uhrát, ale jen díky tomu, že má dostatek prostoru na plátně. Harris Dickinson nemá charisma Tarona Egertona a ani scénář ho nedokáže dostatečně podržet. Snímek se tedy smrskává na výsek osobní historie vévody z Oxfordu. To by samo o sobě nevadilo, ale divák si těžce buduje jakýkoliv vztah s ostatními postavami, takže postupná eliminace jednotlivých záporáků dává minimální emocionální odezvu.

Obloukem se opět vracíme k akci. Snímek i přes stopáž přesahující dvě hodiny ubíhá hodně rychle, i přesto, že s akčními scénami se poměrně šetří. Nicméně dávkování je velmi promyšlené, takže si to během sledování snímku nestihnete uvědomit.

Oproti Vaughnovu standardu je závěrečný akt trochu zklamáním. Dočkáme se sice několik potyček, ale je patrné, že tady trochu došly nápady. Vizuálně jsou sice souboje zase parádní, ale už nedokážou ničím překvapit a v pozadí se začíná roztahovat pachuť již viděného. Konec, závěrečné titulky a divák odchází v zadumání a lehkém rozladění.

Abychom závěrem vše zasadili do patřičného kontextu, Kingsman: První mise jsou celkem zábavnou jednohubkou, která se nesnaží sdělit žádné zásadní poselství. Je to velmi stylové převyprávěním určitého úseku alternativní historie, jemuž dominuje propracovaná vizuální stránka. Za snímkem však stojí režisér, který si vybudoval slušnou reputaci, a tak na něj logicky klademe vyšší nároky. Kdyby snímek natočil téměř kdokoliv jiný, zasloužil by si zasloužený potlesk. Ale trochu to vypadá, že tentokrát Vaughn pracoval trochu na volnoběh a my již víme, že umí mnohem více než tentokrát ukázal. Kingsman: První mise jsou krásně vypadající popkornovkou s nadprůměrnou akcí a vizuálem, ale nic víc.

Celkové hodnocení: 70 %

The King's Man (2021)

Hrají: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Matthew Goode, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Rhys Ifans, Stanley Tucci, Daniel Brühl, Charles Dance, Alexandra Maria Lara, Ross Anderson, Neil Jackson, Alison Steadman, Branka Katič, Robert Aramayo, Joel Basman, Constantine Gregory, Gabriela Całun, Gabriel Constantin, Ian Kelly, Kristian Wanzl Nekrasov, Timon Staehler, Olivier Richters, Angus Castle-Doughty, Vår Haugholt, Ronja Haugholt

Režie: Matthew Vaughn

Předloha: Mark Millar (komiks), Dave Gibbons (komiks)

Scénář: Matthew Vaughn, Jane Goldman, Karl Gajdusek

Kamera: Ben Davis

Hudba: Dominic Lewis, Matthew Margeson

Velká Británie / USA / 131 min / akční, dobrodružný, komedie, krimi, thriller