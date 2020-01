RECENZE: Kluci a holky z nacistické školky. Vtipný, drsný i dojemný Králíček Jojo komentuje fanatismus i nevinnost dětství

Desetiletý Jojo (Roman Griffin Davis) je obyčejný, nepříliš oblíbený kluk vyrůstající v nacistickém Německu. Spolu se svým kamarádem Yorkim (Archie Yates) chodí do Hitlerjugend a sní o tom, jak bude sloužit v Hitlerově osobní gardě a zapichovat Židy na potkání. S Hitlerem se mimochodem zná osobně, tedy aspoň s jeho velmi upravenou verzí, kterou si vysnil a považuje ji za nejlepšího přítele. Propagandou naformátovaný život mu ale naruší zjištění, že jeho matka (Scarlett Johansson) doma potajmu ukrývá šestnáctiletou židovku Elsu (Thomasin McKenzie).

trailer Králíček Jojo | zdroj: YouTube

Marketing filmu se velmi okatě snažil, aby na vás z každého plakátu a z každého traileru svítil obří nápis SATIRA. Můžeme to považovat za logickou, i když trochu smutnou snahu vysvětlit i tomu nejméně chápavému divákovi, že opravdu nejde o propagaci nacismu. A jistě budeme mít pravdu. Stojí ale za pozornost, že tu je i druhý význam, byť možná neúmyslný. Králíček Jojo totiž opravdu je politická a společenská satira – a ne parodie, jak se mohlo zdát z ukázek. Jistě, najdeme tu spoustu prvoplánových a inteligentních vtipů. Zároveň ale snímek obsahuje mnoho situací, které úmyslně tančí na hranici dobrého vkusu. A někdy ji i překračují, aby divák ani na chvíli nezapomněl, kolik nenávisti a hlouposti dokáže rozdmýchat slepá, absurdní ideologie.

To tvůrcům zároveň dává záminku k tomu, aby zacházeli do nepravděpodobných extrémů a nevyšli z toho jen jako lháři, kteří si přibarvují realitu ke své potřebě. Bizarní svět Králíčka jim umožňuje téměř cokoli. Vždyť už jen to, že se role Hitlera ujal sám režisér Taika Waititi – poloviční Maur a čtvrtinový Žid – dává hned zpočátku na srozuměnou, že tohle není skutečný svět. Byť ve výsledku není o moc absurdnější než skutečná realita Třetí říše.

Srdcem filmu je vztah hlavního hrdiny s vlastní matkou a židovskou dívkou, které se zpočátku bojí, ale nakonec se s ní začne sbližovat. Debutant Roman Griffin Davis se ukazuje jako talentovaný dětský herec, na kterého si určitě musíme dát do budoucna pozor. Jeho Jojo je vtipný, roztomilý, zranitelný a emocionálně věrohodný ve štěstí i smutku. Výborná je i Thomasin McKenzie, další mladý talent. Elsa je velmi chytrá a nezávislá, ale zdánlivě zničená životem, který ji připravil téměř o vše. Z vedlejších postav zaujme hlavně kapitán Klenzendorf Sama Rockwella, skeptik, který ve válce ztratil oko i víru ve velký německý národ.

Králíček Jojo bohužel občas až moc tlačí na pilu. Některé vtipy budou pro mnoho lidí opravdu těžko stravitelné, jiné pro změnu zavání laciností. A Waititiho křepčící a ksichtící se Hitler se velmi rychle okouká.

Tak trochu překvapivě se ale největší síla filmu skrývá v těch vážných scénách. A pokud si s sebou vezmete nějaký ten kapesník, dost možná ho použijete.

Celkové hodnocení: 75 %

Jojo Rabbit (2019)

Hrají: Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie,Taika Waititi, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Archie Yates a další

Režie: Taika Waititi

Předloha: Christine Leunens

Scénář: Taika Waititi

Kamera: Mihai Malaimare Jr.

Hudba: Michael Giacchino

USA, Nový Zéland, ČR / 108 minut / komedie, drama