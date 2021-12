RECENZE: Král Richard: Zrození šampiónek je řemeslně precizní snímek, který trpí řadou problémů

Snímek vypráví o začátcích kariéry nejznámějších tenisových sester Venus a Sereny Williams, jejichž kariéru nalinkoval jejich otec Richard Williams (Willl Smith). Ten již při jejich narození naplánoval jejich tenisovou kariéru, které s ženou Oracene (Aunjanue Ellis) podřídily velkou část společného života. Kromě Venus a Sereny totiž měli další tři děti, které rovněž vedli předně k výborným studijním výsledkům.

trailer: Král Richard: Zrození šampiónek | zdroj: YouTube

V průběhu stopáže se postupně přesouvá těžiště děje, které se nejprve zaměřuje na obě sestry a jejich náročné začátky v černošské čtvrti Kalifornského města Compton. Prostřední část se věnuje především vztahu Richarda k rodině a snaze posunout o rok starší Venus směrem k profesionální kariéře. Podle otce je však na vše dostatek času a před tenisem má přednost vzdělání.

Proto po několika turnajích juniorských ročníků z nich Venus stahuje a snaží se pro ni a Serenu nalézt trenéra, který by je byl ochotný vést obě. Nakonec se mu to daří až menší lstí, díky níž se i s rodinou mohou přestěhovat na Floridu a několik let mohou sestry trénovat, než Richard dovolí Venus zúčastnit se dalšího turnaje. Tím je profesionálním turnaji v Oaklandu, kde starší ze sester prohrála v druhém kole se světovou dvojkou a vítězkou turnaje Arantaxou Sánchez Vicario.

Král Richard je ukázkou precizní řemeslné práce a po technické stránce není co vytknout. Stejně tak herecké výkony jsou na vysoké úrovni a přes počáteční nejisté krůčky protagonistek se dostáváme k solidně zahraným postavám. Mezi pěticí sester evidentně funguje dobrá chemie, takže rodinné interakce působí velmi věrohodně.

Problém snímku je v tom, že je nejistý ohledně toho, čí příběh chce vyprávět. Nejprve se zabýváme oběma sestrami a Richardem, později se však těžiště přenáší více na vztah Richarda k rodině jako celku, aby se děj následně vrátil k sestrám, načež se Serena pomalu vytrácí a my sledujeme pouze Venus. Přitom se zdá, že Serena je mnohem zajímavěji zahranou postavu, na jejíž debut na profesionálním tenisovém dvorci čekáme marně.

Dalším problémem je, že film nedokáže plně využít potenciál v případě nezaujatého diváka. Cílová skupina je evidentní, tenisoví fanoušci a afroamerická komunita – především ta, jež žije ve Spojených státech Amerických.

Poměrně problematická je i nepříliš kritický přístup k Richardovi. Zejména pasáže, kdy nutí desetileté sestry k náročným tréninkovým lekcím, je pojata poměrně jednostranně a otázka, zda je to správné či nikoliv zůstává nevyřčeně viset těsně za okrajem plátna. Podobně je to i s dalšími společenskými problémy. Ono konečné sdělení je poměrně jasné a dosti americké – tvrdě pracuj, vzdělávej se a budeš mít dobrý život.

Celkově se jedná o solidní sportovní drama, které nastiňuje některé společensko-sociální otázky, ale odmítá se nad nimi kriticky zamýšlet. Rozkaz zněl jasně, natočit snímek, který bude co nejvlídnější ke všem zúčastněným, a hlavně nevzbudit žádné nežádoucí vášně. Ono to není špatně, ale alespoň zlehka rýpnout do otevřených ran by pomohlo prohloubit emocionální stránku, která tak u nezaujatých diváků zůstává téměř netknutá. Král Richard tak ukazuje, jak po technické stránce téměř dokonale natočit sportovní drama, ale selhává ve vtažení nezaujatého diváka do děje, čímž závěr ztrácí na důrazu a emocionální katarzi.

Celkové hodnocení: 70 %

King Richard (2021)

Hrají: Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Jon Bernthal, Tony Goldwyn, Dylan McDermott, Susie Abromeit, Erin Cummings, Judith Chapman, Hannah Barefoot, Noah Bean, Andy Bean, Katrina Begin, Vaughn W. Hebron, Chet Grissom, Vivienne Bersin, Layla Crawford, Mel Fair, Jimmy Walker Jr.

Režie: Reinaldo Marcus Green

Scénář: Zach Baylin

Kamera: Robert Elswit

Hudba: Kris Bowers

USA / 145 min / drama, životopisný, sportovní