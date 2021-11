RECENZE: Kurz manželské touhy promarnil potenciál a rozpadá se v šedivý průměru

Pět manželských párů se snaží znovu zažehnou ztracenou vášeň a touhu po blízkosti drahé polovičky. Po vlastních nezdarech se rozhodnou zapojit do kurzu párové terapie v luxusním resortu vlastněném Jiřím Bartoškou, jenž je známý jako Mech. Kurzem účastníky provází duchovní guru Mazel (Vojtěch Kotek), jež vyznává teorii pevného objetí a domnívá se, že štěstí partnerů stojí na jejich maximální blízkosti. Ústředním párem je Helena s Bedřichem (Lenka Vlasáková a Stanislav Majer), v jejichž vztahu je trochu prohozen stereotyp a větší míru fyzické pozornosti vyžaduje Bedřich.

trailer Kurz manželské touhy | zdroj: YouTube

Snímek se sice na první pohled jeví jako další tuctová komedie, ale divák čekající lehkou večerní selanku bude nemile zaskočen. Kurz manželské touhy bere věci velmi vážně a místo křepčení okolo archetypálních postav, na což jsou v našich končinách už všichni zvyklí, ukazuje aktéry v trochu jiné perspektivě.

Kurz manželské touhy si nebere servítky a otevřeně kritizuje jednotlivé chyby účastníku kurzu, do něhož se snad nepřihlásil nikdo normální. Muži jsou vesměs zabedněná jelita, která se více či méně snaží vztah udržet. Výjimkou je snad pouze Jiří Bartoška, vypočítavý a ziskuchtivý majitel, který se zároveň ujímá roli vypravěče a s notnou mírou nadsázky glosuje jednotlivé události. Obecně mužské pokolení vychází z celé expozice poněkud hůře. Naštěstí ženy nejsou vykresleny pouze jako bezrozměrné semetriky, ale za jejich pohnutkami leží jakási skrytá psychologie. Poněkud rozpačitě pak působí ideál silné nezávislé ženy, kterou se Helena snaží stát, jež snímek glorifikuje.

Hlavní postavou snímku je sice Helena, ale v podstatě po celou stopáž u ní nedochází k žádnému hmatatelnému posunu, načež v závěru dojde k až magickému procitnutí a z oblouku se stává spíš vágní přeskočení z jednoho stavu do druhého. Ostatně snímek podobnými nejasnostmi trpí téměř neustále a občas nejsou zmateni jen diváci, ale dokonce herci, protože vlastně netuší, odkud kam jejich postava směřuje.

Radek Bajgar je tvůrce, který stál za zrodem nekonečného seriálu Ulice (2005-), produkoval Comeback (2008-2009), ale později se postavil i za kameru a doposud nejviditelnějšími počiny jsou seriál Neviditelní (2014) a především chválená komedie Teorie tygra (2016). Se scénářem snímku mu pomáhala Mirka Zlatníková a je nutno přiznat, že tentokrát se nejedná o žádný převratný snímek, který pořádně neví, co chce říct. Problémem není to, že by snímek otevíral poměrně hodně otázek, ale spíše to, že odpovědi na ně jsou tristně banální a spíše úsměvné, než že by nabízely něco, co by se divák mohl skutečně opřít.

Po vizuální stránce se jedná o takový český standard, který nikoho nenadchne, ale na druhou stranu snímek nevypadá úplně blbě. Bohužel naše produkce v okruhu žánru komedie se zaseknula v určité póze a málo kdo je ochotný něco změnit.

Teorie manželské touhy je snímek, který se tváří, že toho chce říct strašně moc, ale když již má dojít na krájení chleba pro celou rodinu, tak vám tvůrci naservírují nedopečenou housku. Člověk totiž opouští vypolstrovanou sesli s pocitem, že celou dobu čekal na nějaké rozhodné sdělení, které se mu však nedostává. Triviální odpovědi na jasně otevřené otázky zkrátka nestačí. Sporadický humor sice dokáže rozmělnit napjatou atmosféru, ale tohle přešlapování mezi dramatem a komedií se musí umět a autoři, jež se o to snaží v našich končinách se většinou zastaví ve stoji rozkročmo, zatímco se jim rozjíždějí nohy na obě strany a oni najednou neví co dělat. Jestli byste snímek měli vidět? Asi takto, třesoucí se rukou bych jemně naznačil palec dolů, ale s výstrahou nálepky „na vlastní nebezpečí“ do kina klidně zavítejte.

Celkové hodnocení: 50 %

Kurz manželské touhy (2021)

Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Bartoška, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Šárka Vaculíková, Ondřej Bauer, Josef Polášek, Eva Leinweberová, Vasil Fridrich, Petra Nesvačilová, Lucia Siposová, Lukáš Latinák, Ondřej Nosálek, Jana Kotrbatá, Ivana Uhlířová, Jana Plodková, Radek Holub

Režie: Radek Bajgar

Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková

Kamera: Václav Tlapák

Hudba: Jiří Hájek

Česko / 90 min / komedie, drama