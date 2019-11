RECENZE: Proti Taliánům, kravaťákům i Zubaté. Le Mans '66 voní po benzínu a čiré vášni

Carroll Shelby (Matt Damon) je bývalý závodní jezdec – jeden z vyvolených, kterým se poštěstilo vyhrát čtyřiadvacetihodinovku – a v současnosti nadaný konstruktér. Ken Miles (Christian Bale) je prototypem pilota, který rozumí svému stroji jako nikdo druhý. Jeho kariéru však přibrzdilo nejen nasazení ve 2. světové válce, ale hlavně jeho konfliktní povaha. Henry Ford II, svými podřízenými přezdívaný Dvojka, je méně schopným potomkem svého dědečka, legendárního zakladatele Ford Motor Company. Enzo Ferrari je liška podšitá, a když se dozví, že ve Fordu chtějí jeho automobilku koupit, chvíli je vodí za nos a pak se celé americké delegaci i s jejich šéfem vysměje do tváře. A co na to Dvojka? Byrokrat s bolavým egem se rozhodne udeřit Italy tam, kde je to bolí nejvíc – na závodní dráze. K tomu ale majitel „ošklivé velké fabriky vyrábějící ošklivá pomalá auta“ potřebuje právě Shelbyho a Milese…

Kdo někdy slyšel příběh Fordu GT40, který moderátor Top Gearu Jeremy Clarkson kdysi označil za „hrdinu dělnické třídy“, a jeho premiéry na Le Mans '66, ví, co bude následovat. My ostatní se budeme muset nechat překvapit ve filmu, který překvapivě neobsahuje ani tolik závodění, jako spíš poctivého testování a montování a nepoctivého boje s byrokracií, která velké automobilce v její snaze podkopává nohy ještě víc než nedostatek času a zkušeností.

Není to přitom nijak na škodu. Bezejmenní pánové v černých oblecích jako „hlavní záporák“ filmu (OK, jeden z nich jméno má, ale vy ho zaručeně zapomenete ihned po jeho vyslovení) staví příběh do zajímavého světla. Namísto klasického muž proti muži tu tak v první řadě stojí my vs. oni. Takže i když si Miles se Shelbym občas nerozumí, už od začátku jsou představeni jako vzájemně se respektující kolegové a snad i přátelé, kteří musí celou dobu táhnout za jeden provaz. Což jim samozřejmě nebrání se (pod dohledem nonšalantní Milesovy manželky Mollie) porvat za bílého dne – scéna proslavená už trailerem se zařadí mezi nejzábavnější filmové okamžiky tohoto roku.

Divák má zároveň možnost nahlédnout do osobního života obou protagonistů a pochopit tak, co pro ně závodění a potažmo vítězství v čtyřiadvacetihodinovce znamená. Duo Bale-Damon své postavy prodává dokonale, těží navíc z výborné Mangoldovy režie, nádherné kamery i kouzelného šedesátkového retra.

I tak se ale většinu času jedná o typický sportovní film s předvídatelnou a poněkud ojetou kostrou, který budou lidé nejčastěji srovnávat s 6 let starými Rivaly pojednávajícími o soupeření Jamese Hunta a Nikkiho Laudy. Ti sice byli o něco méně soustředění, ale přesto o téměř půl hodiny kratší a mnohem velkolepější. Le Mans '66 sice není ani omylem komorní film, o něco více se ale drží při zemi. I pokud nebudeme srovnávat s doposud posledním přírůstkem do světa benzínových šílenců, ale s průměrným výřezem filmů tohoto žánru, je novinka od studia Fox velmi solidním nadprůměrem, kterému ale k dokonalosti leccos schází (případně přebývá, protože dvě a půl hodiny jsou prostě moc i na tak výživnou látku).

Ve výsledku jde i přes jeho některé temnější momenty o nenáročný a zábavný zvedák nálady, který docení jak fandové motorsportu, tak i lidé, kteří se o svět rychlých kol zas tak moc nezajímají.

Celkové hodnocení: 75 %

Ford v Ferrari (2019)

Hrají: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas, Noah Jupe, Remo Girone, Ray McKinnon, JJ Feild, Wallace Langham, Ian Hardinga další

Režie: James Mangold

Scénář: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, Jason Keller

Kamera: Phedon Papamichael

Hudba: Marco Beltrami, Buck Sanders

USA / 122 minut / krimi, drama, thriller