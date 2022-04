RECENZE: Nemastný neslaný upír Morbius je nudným pokusem o temný komiks

Sony se stále snaží budovat svůj malý pavoučí vesmír v rámci Marvelovského univerza. Když se do toho pustí v kooperaci s Marvelem, jako u poslední inkarnace Spider-Mana, vyjdou z toho vcelku podařené popkornovky. Když se však do podobně ambiciózního projektu pustí na vlastní pěst, výsledek je bolestivý. Venom měl jistě potenciál, především díky popularitě Toma Hardyho. Ale cílová skupina Morbia je poněkud zahalena tajemstvím.

trailer Morbius | zdroj: YouTube

Doktor Michael Morbius (Jared Leto) od narození trpí nevyléčitelnou nemocí krve. Tato nemoc jej pojí s přítelem Milem (Matt Smith). Michael je mimořádně nadaný, a tak z něj vyroste lékař, který vytvoří umělou krev, jež zachraňuje život lidem po celém světa. Jeho charakter má dokreslovat to, že odmítne Nobelovu cenu, ale s postupem stopáže zjistíme, že charaktery postav jsou jen dvourozměrnou freskou.

Michael posléze zjistí, že upíří krev by mohla být tím průlomovým objevem, který by jej dokázal vyléčit. A tak se spolu se svou asistentkou Martine (Adria Arjona) zaměří na jejich výzkum. Na další výzkum, a především na experimenty na lidech potřebují oba vědci finance. O to se postará již zmíněny Milo, který výzkum zafinancuje.

První experiment se rozhodně Michael provést sám na sobě, ale pokus se nepodaří a z Michaela se stane upír, který baží po lidské krvi. Spousta lidí umře a – později od agentu FBI zjistíme, že kupa vysátých těl nikoho nezajímá – a jedeme dál.

Morbius se snaží mít přesah, snaží se být něčím víc, než jen tuctovým blockbuster a do v určité míře se mu to daří. Minimálně rozehrává smysluplnější témata než dříve zmiňovaný Venom. Dokáže tak alespoň v prvních dvaceti minutách zaujmout. Ale to je bohužel vše, protože postupně se ukazuje, že přesah je jen vějičkou, pod jejímž povrchem je hodně prázdný a poměrně nezajímavý snímek, jež nezaujme náročné ani nenáročné publikum.

Na světlo nebudeme vytahovat všechny bolístky, ale mezi jednu z nejbolestivějších patří neustálá teleportace postav na místo, kde je děj zrovna potřebuje. Někdy mohou tyto skoky fungovat, ale je nutné s nimi zacházet správně, v Morbiovi prstě jsou. Jestli jde o scenáristický šlendrián nebo až důsledek postprodukce, to se asi nikdy nedozvíme.

Další bolístkou jsou akční scény, kterých pro jistotu není moc. Ale i tak jsou sestříhány velmi chaoticky, což je způsobeno zejména necitlivě použitými zpomalovačkami. Žádnou invenci také nečekejte, takže políčko v checklistu „Akce“ bylo odškrtnuto – pokračujeme.

Asi nikdo nečekal, že na tomto snímku budeme chválit Jareda Leta jako to nejlepší, ale už to tak asi vypadá. Roli zarputilého vědce zvládnul se ctí a celkem uvěřitelně. To se však nedá říct o křepčícím a přehrávajícím Mattu Smithovi. Zbytek ansámblu je v podstatě postradatelný.

Ve výsledku je Morbius zcela zbytečný snímek, kterému nelze upřít ucházející vizuál, ale to je tak všechno. Nastíněný potenciál je zcela promrhán a výsledek nedokáže uspokojit náročného ani nenáročného diváka. Sice se nejedná o snímek, z něhož by divák chytnul osypky a musel se z něj týden vzpamatovávat, ale ani jej nelze doporučit. Těžko říct, jestli se Sony poučí, ale velká část viny jde nejspíš právě za studiovými kravaťáky.

Celkové hodnocení: 40 %

Morbius (2022)

Hrají: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson, Michael Keaton, Charlie Shotwell, Corey Johnson, Archie Renaux, Tina Louise Owens, Kalle Hennie, Chris Ryman, Barry Aird, Jimmy Star, Tom Forbes, Clara Rosager, Bentley Kalu, Gloria Garcia a další.

Režie: Daniel Espinosa

Předloha: Gil Kane (komiks)

Scénář: Matt Sazama, Burk Sharpless

Kamera: Oliver Wood

Hudba: Jon Ekstrand

USA / 105 min / akční, horor, sci-fi, thriller