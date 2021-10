RECENZE: Není čas zemřít je důstojné zakončení pentalogie Jamese Bonda s Craigem

Jak již je dobrým zvykem v mých recenzích, o příběhu budu mluvit pouze skoupě. Není čas zemřít navazuje s několikaletým odstupem na Spectre, a kromě nedořešených otázek z tohoto filmu, dotahuje do konce také dějové linie, které byly nastíněny v předchozích snímcích s Danielem Craigem.

trailer Není čas zemřít | zdroj: YouTube

Již jsme si zvykli, že Bond s tváří tohoto modrookého sympaťáka je trochu jiný, než s Piercem Brosnanem nebo Seanem Connerym. Filmy s Craigem jsou špinavější, 007 dostává poměrně pravidelně nakládačku, ale vždycky z ní nějak vybruslí – ale už se nejedná o elegantního šarmantního šviháka, který dokáže projít stokou ve značkovém obleku, aniž by na něm ulpěla jediná kapička.

Je dobře, že se tvůrcům značky daří filmy aktualizovat podle současných trendů a stále platí, že Bondovky jsou vitrínou současných špionážních filmů. Někteří z nás sice marně hledají neustále elegantního a upraveného hrdinu, ale ten by do dnešní doby již příliš nezapadl. Trend jde zkrátka jiným směrem.

K obsahu si dovolím snad jen tolik. Akce je výborná. Nápadité honičky, přestřelky i bitky z blízka – toho všeho se dostává, ale také je nutné uklidit binec, který zůstal po předchozích snímcích, takže se také hodně mluví. Zejména v prostřední pasáži. Dialogy jsou sice napsané celkem obstojně, ale kdyby se ze stopáže podařilo odkrojit alespoň čtvrthodinku, tak by to prospělo tempu, jež právě vprostředku trochu drhne.

Craig si tentokrát roli Bonda vysloveně užívá a asi je i trochu rád, že už se konečně zbaví nálepky se dvěma nulami a sedmičkou. Hlavní záporák se zohyzděnou tváří Rami Maleka by pak zasloužil trochu více prostoru, protože by si zasloužil o něco hlubší prokreslení. Opět se ukazuje, že Léa Seydoux nedokáže uhrát větší a hlubší role, ale tentokrát se ji daří s grácií postavu ustát, takže to naštěstí tolik nevadí.

Bohužel z mého pohledu se příliš nepovedl závěr, který je tak nějak příliš americký. V jednu chvíli se zkrátka scénář přetrhne a najednou se díváme na úplně jiný film. Závěr filmu tak trochu uškodil celkovému vyznění snímku. Nikoliv obsahem, ale způsobem, jak je s ním naloženo. Místo úsměvu od ucha k uchu tak člověk z kina odcházel s poněkud smíšenou náladou a přemýšlí, proč to finále bylo uhráno takto lacině. Jinak řečeno, scénáři v samotném závěru úplně došel dech a místo vzletného vygradovaného závěru dostáváme vynucený předvídatelný průměr.

Ale zpět k pozitivům, které jednoznačně převažují. Režisér Cary Joji Fukunaga ukázal, že řemeslo ovládá znamenitě. Společně s oscarovým kameramanem Linusem Sandgrenem malují úchvatné záběry, které na velkém plátně fungují náramně dobře. Po vizuální stránce se jedná o precizně vypiplaný snímek, který je stvořený pro kina.

Neměli bychom zapomenout ani na velmi dobrou hudbu od věhlasného Hanse Zimmera, která opět klouže po okrajích plátna a vtahuje diváka do děje. Když má být hlasitá, tak dokáže vést tempo, ale naopak umí být jemná a pouze lehce dokreslovat nastolené téma či emoce.

Není čas zemřít je film, který byste měli vidět v kinech, protože na velkém plátně dokáže v plné síle prodat špičkovou filmařinu, vizuál a hudbu. Nelze říct, že by snímek neměl slabší místa, či poměrně často diskutovaný závěrem, ale celkově si dokázal udržet vysokou kvalitu.

Celkové hodnocení: 80 %

No Time to Die (2021)

Hrají: Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Naomie Harris, Léa Seydoux, Rory Kinnear, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch, Christoph Waltz, Dali Benssalah, Priyanga Burford, Eliot Sumner, Douglas Bunn, Joe Grossi

Režie: Cary Joji Fukunaga

Scénář: Neal Purvis, Robert Wade, Cary Joji Fukunaga, Phoebe Waller-Bridge

Kamera: Linus Sandgren

Hudba: Hans Zimmer

Velká Británie / 163 min / akční, dobrodružný, krimi, thriller