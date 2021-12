RECENZE: Matrix Resurrections revoluci nepřinesl. Hraje s divákem rozporuplnou hru

Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) je herní vývojář, který se proslavil jako autor herní trilogie The Matrix, žije obyčejný život v San Franciscu. Po nervovém zhroucení pravidelně chodí k terapeutovi (Neil Patrick Harris), s nímž rozebírá své podivné vize. K utlumení své bujné představivosti Thomas užívá modré pilulky.

Thomas často vysedává v kavárně, kde potkává Tiffany (Carrie-Anne Moss), ale bojí se ji oslovit. Ale jeho ukecaný kolega jednou vyřeší jeho dilema, a Thomase ji představí. Oba pak přemůže zvláštní pocit, že se již dávno znají.

trailer The Matrix Resurrections | zdroj: YouTube

Snímek The Matrix Resurrections by bylo možné rozdělit do tří dějství. Abychom se vyhnuli možným spoilerům, nebudeme se příliš zabývat jednotlivými nuancemi děje, protože velká část zážitku ze sledování filmu leží právě v rozplétání jednotlivých myšlenek, jež do snímku schovala Lana Wachowski.

První třetina hraje s divákem velmi solidní hru, v níž se rozvíjí mnoho filozofických myšlenek a metaúrovní . Tvůrci snímku podávají ve čtvrtém díle jistý komentář k událostem původní trilogie, který do značné míry mění některé významy událostí. Jedná se o filozoficko-psychologickou sebe referenční odyseu známým příběhem.

Prostřední část filmu začne rozmotávat řádně veliké klubko myšlenek, z něhož postupně vykrystalizuje jedna ústřední line, která je ex post projektována také na původní trilogii a z celého děje Matrixu se tak stává poměrně triviální příběh tuctové podstaty. Okolo této linie je vystavena zcela nová mytologie, jež však působí naprosto samoúčelně. Nabízí sice určitý komentář k tomu, co se stalo od konce třetího snímku, ale ve výsledku vyvolává v divákovi jen mnoho otázek, na něž snímek nenabízí žádné uspokojivé odpovědi.

Jak již naznačujeme, v závěrečném dějství se snímek začne rozpadat do dramaturgického pekla. Triviální příběh má ještě triviálnější motivaci. Místo rezolutních odpovědí na zásadní otázky se divákovi dostává pouze jednoduchého naznačení, které nechává v zásadě otevřený prostor pro další pokračování, o kterém zatím nikdo neuvažuje.

The Matrix Resurrections se od předchozích snímků liší výraznou paletou barev, která reaguje na vývoj současné společnosti. Ostatně tematická aktualizace matrixovského světa do podoby současné doby je povedená a vystavuje zrcadlo mnohým současným otázkám a problémům. Bohužel některé stylistické nápady nejsou dotaženy do konce, respektive se postupně nenápadně vytrácejí do ztracena.

Velmi zamrzí skutečnost, že mnohé přednosti původních snímků jsou v novém díle zdiskreditovány na úroveň béčkové produkce. Sem rozhodně patří kamera, která sice nabízí i podmanivé záběry, v nichž je patrný nápad a zdařilé provedení, ale mnohdy převládnou až seriálové záběry, které působí velmi lacině a amatérsky.

Samostatnou kapitolou je pak akce, která vždy tuto sérii zdobila, ale tentokrát upadá do nenápadité nudy, která je znásobena frenetickým střihem. Navíc se zdá, že se zcela vytratila kinetika a jakási hmatatelnost soubojů, které postrádají jakékoliv zdání fyzičnosti. Za zmínku snad stojí pouze duel Nea s agentem Smithem, a neurazí ani parafrázovaný duel se současnou inkarnací Morfea.

Abychom nekončili trháním snímku na kusy, je záhodno poznamenat, že The Matrix Resurrections se otevřeně přiznává k sebeironii, sebereflexi a snaze záměrně diváka mást. Cílem je vytvoření diskomfortního prostoru, který má v divácích vyvolávat otázky a jitřit jejich představivost.

Snímek Lany Wachowski vybočuje ze zažitých konvencí kinematografie, ale zároveň upadá do průměru tím, jakým způsobem glorifikuje triviální klišé. The Matrix Resurrections hodně rozporuplným počinem, což odpovídá i mnohým komentářům a hodnocením. První polovina silně převyšuje druhou, a to do té míry, že nutkání k opětovnému zhlédnutí snímku končí někde okolo jeho pětasedmdesáté minuty. Tentokrát ani nelze říct, jestli snímek doporučit nebo ne a ono je to tak asi správně, protože vy jste se již rozhodnuli.

Celkové hodnocení: 60 %

The Matrix Resurrections (2021)

Režie: Lana Wachowski

Scénář: Aleksandar Hemon, David Mitchell, Lana Wachowski

Kamera: John Toll, Daniele Massaccesi

Hudba: Johnny Klimek, Tom Tykwer

Hrají: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris a další.

USA / 148 min / akční, sci-fi