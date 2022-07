RECENZE: Nudná Prezidentka se drží stereotypů a naivního pohledu na svět

Jak skloubit náročné povolání s osobním životem, to je věčné téma romantických komedií, na němž se autoři snaží ukázat buď problematiku samotné funkce a jejího vlivu na osobní život, nebo problém vertikálních vztahů mezi vysoce postaveným jedincem s partnerem z jiné společenské vrstvy. Podobného tématu se ujal i Rudolf Havlík a nutno podotknout, že k němu přistupuje jiným způsobem.

trailer Prezidentka | zdroj: YouTube

Bohužel zvolená konstrukce, která hraničí až s pohádkovou naivitou, není úplně šťastným řešení. Navíc se scénář v náhodných momentech rozhodne, že to, co bylo eště před chvílí zcela v pořádku, je najednou obrovský problém.

Autor si ani příliš nelámal hlavu ani se jménem hlavní postavy, protože pojmenovat političku a pozdější prezidentku jako Kateřinu Čechovou (Aňa Geislerová), moc práce opravdu nedalo. V podobném jednoduchém duchu se line i příběh, který hraničí až s pohádkovou přímočarostí. Politika je ve snímku vykreslena jako jakási dětinská hra bez jakékoliv hloubky, ve které snad vůbec o nic nejde.

Zajímavě je také uchopena samotná postava prezidentky, která chce funkci vrátit ztracenou důstojnost. Autor si to představuje zhruba tak, že bude Kateřina oblečena v noblesních šatech, přičemž trousí různá moudra a u toho se tváří důležitě. Pokud si takto představujeme havlovský odkaz, tak je opravdu někde něco špatně.

Ústřední myšlenku snad můžeme identifikovat jako poselství, že má smysl snažit se opravit rozbité věci. Tedy jde o jakousi antitezi současné společnosti, že nové je vždycky lepší. Na zpochybnění této myšlenky není nic špatného, ba dokonce je to možná i dobře, ale to by autor snímku nesměl svůj záměr pohřbít pod hromadu prázdných replik, nesourodých momentů a několik divných scén, jež působí až parodicky.

Opět se ve snímku objevuje až skoro tradiční nešvar české produkce, kterým je až precizní škatulkování postav do zavedených stereotypů. Dočkáme se sice jalového pokusu o nabourání tohoto schématu, ale nakonec stejně vše dopadne podle očekávání. Zřejmě přesně tohle český divák chce, protože některé figury jsou až bolestně triviální, protože se díváme stále na totéž.

Prezidentka je v podstatě zbytečný snímek, který snad může sloužit k vypnutí hlavy v parných dnech, ale přesně tam jeho funkce končí, protože jakýkoliv větší počet aktivních mozkových závitů dokáže celou pohádkovou vizi rozcupovat na kousky. Samotná naivita či lehkomyslnost dějové linie by nutně nemusela vadit, ale to by se muselo okolo ní dít něco zajímavého – což se však neděje. Aňa Geislerová si s Ondřejem Vetchým odehrají svůj standard, moc se u toho ani nenadřou, ale zachránit snímek z nutného propadliště dějin už nedokážou.

Celkové hodnocení: 25 %

Prezidentka (2022)

Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Juraj Loj, Denisa Biskupová, Oskar Hes, Vasil Fridrich, Vanda Chaloupková, Jiří Štrébl, Daniel Krejbich a další.

Režie: Rudolf Havlík

Scénář: Rudolf Havlík

Kamera: Václav Tlapák

Hudba: Ondřej Konvička

Česko / 97 min / komedie, romantický