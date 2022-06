RECENZE: Pánský klub aneb seznamka pro eroticky závislé muže a panice

Nutnost navštěvovat terapii pro eroticky závislé osoby svede dohromady rozdílnou pětici mužů. Cyril (Jiří Mádl) je učitel, který se obává erotických představ o studentkách, ale zároveň se bojí vlastní ženy. Eda (Milan Šteindler) je erotoman a záletník, jenž má potřebu si neustále dokazovat své chlapáctví. Martin (Martin Leták) se sice prezentuje jako zkušený milovník, ale jeho vystupování tomu rozhodně neodpovídá, ale zato má vypěstovanou solidní závislost na sledování porna. No a na závěr zde máme Přemka (Bolek Polívka), který bojuje se svou druhou mízou a vyhořelého rockera Gigiho (Zdeněk Žák), jenž má problémy s erekcí.

trailer Pánský klub | zdroj: YouTube

Pětice výtečníků dochází na sezení s atraktivní psycholožkou Lindou (Kristýny Hrušínská), jenže terapie se brzy zvrtne, přičemž otěže sezení přejímají „pacienti“, zatímco Linda se ocitá součástí soukolí bez možnosti zabrzdit.

Snímek vychází z divadelní hry debutujícího režiséra, která se v Divadle Na Jezerce těšila velkému ohlasu. Bohužel přerod z prken pódia do filmové podoby se nezdařil úplně ideálně a místo rozverné komedie dostáváme podivnou směsici nevyrovnaných hereckých výkonů a nepříliš vtipných sexistických scén, z nichž se podlézavě vyjevuje omlouvání šovinismu.

Velkým dílem se na tom podílí ploché vyobrazení postav, které sice skrývají dílčí zápletky, ale jejich uchopení nevyvolává v divákovi téměř žádné sympatie. Zároveň o žádném z charakterů není možné hovořit jako o určité formě anti-hrdiny, nebo že by se jednalo o úmyslnou karikaturu, který má svůj účel.

Milan Šteindler přehrává svým typickým způsobem, zatímco Bolek Polívka vystupuje až s chladně stoickým přesahem, který se hodí spíše do melancholického dramatu než do komedie. Kristýna Hrušínská je zase v roli psycholožky ztracená podobně jako její postava a někde na půl cesty mezi přehrávajícím Šteindlerem a až dramaticky strohým Polívkou je Jiří Mádl, který zvládá svou roli docela uvěřitelně zahrát.

Ale jak je asi zřejmé, takto rozštěpené herectví, které je spíše bezúčelným projevem neschopnosti udržet režijní otěže pevně v rukou než nečekanou genialitou, vnáší do emocionální stránky solidní zmatek. Ve výsledku se tak není moc čemu zasmát, ale zároveň se ve snímku neřeší nic podstatného, co by stálo z hlubší rozjímání.

Celkově tak jde o plochý pokus o konverzační komedii, který selhává na více frontách. Nevím, do jaké míry se scénář snímku liší od divadelní předlohy, ale výsledné zpracování rozhodně nedosahuje kvalit produkce, kterou bychom očekávali na stříbrném plátně. Kdyby šlo o televizní jednohubku, tak s přimhouřením obou očí by šlo snímek zkousnout, ale za návštěvu kina nestojí.

Celkové hodnocení: 25 %

Pánský klub (2022)

Hrají: Kristýna Hrušínská, Jiří Mádl, Milan Šteindler, Zdeněk Žák, Boleslav Polívka, Martin Leták, Nela Boudová, Hana Vagnerová, Jan Hrušínský, Dana Syslová, Patricie Pagáčová, Daniel Šváb, Miluše Šplechtová, Petr Brukner a další.

Režie: Matěj Balcar

Scénář: Matěj Balcar

Kamera: Aleš Svoboda

Hudba: Jan Kučera

Česko / 91 min / komedie