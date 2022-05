RECENZE: Po čem muži touží 2 uráží muže i ženy záplavou stereotypů

Irena (Anna Polívková) je psycholožkou, byť ne zrovna profesionální, která se specializuje na partnerské vztah. Jenže dostane výpověď z nájmu ze své ordinace, a navíc přistihne svého přítele při nevěře. Aby si vyčistila hlavu, jde s kamarádkou Marcelou (Tereza Kostková) na víno. Opilá Irena se nakonec dostane na pouť, která je nepravděpodobně umístěna nedaleko Prahy. Tam se vydá do stanu, v němž u vědmy Zoltany (Zuzana Kronerová) vysloví nerozvážné přání; Chci bejt chlap!

trailer Po čem muži touží 2 | zdroj: YouTube

A jak už to tak bývá, přání se do druhého dne vyplní. Irena již tak není neempatickou sobeckou ženou v těle Jiřího Langmajera, ale obyčejným chlapem, tedy vlastně sama sebou. Irena, teda teď už Iren, hledá pomoc, kterou najde u souseda Radima (Marek Taclík), jenž Irenu tajně miluje. A jako správný „princ“ považuje za povinnost Irenu ze svého zakletí osvobodit. Jenže nejprve musí Irena naučit, jak být chlapem, protože se zcela nečekaně chová zženštile. A přesně tak, se Irena nechovala.

Ano, v Po čem muži touží si vzala logika dovolenou. Kontinuita identity postavy vzala zcela za své a společně s kouzlem zmizela také emancipovaná silní žena a místo ní dostáváme archetyp slečinky v mužském těle. Že to příliš nedává smysl, to jistě ne. A v tuto chvíli začíná úřadovat Radim, který jakožto správný chlapák je vedoucím stavby a kapitán amatérského fotbalového klubu. Jako kontrast zcela zženštilého muže tedy dostáváme archetyp buranského prosťáčka.

Dále nastupuje odškrtávání seznamu stereotypů, které se střídají snad s každou scénou. Divák má skoro pocit, že si autoři scénáře našli nějakou encyklopedii stereotypů, a jejich pořadí postupně vybírají náhodným listováním. Snímek se tak stává nedůstojnou podívanou pro obě pohlaví.

Originalitu bychom u snímku hledali těžko, protože často staví na zaběhnutých formách. K tomu si však musíme připočíst ještě velmi častý pocit deja vu, protože dvojka nepokrytě vykrádá první díl. Spousta scén, jež jsme mohli vidět před čtyřmi lety, se tak přehraje v obráceném gardu. Těžko říct, jestli mělo jít o promyšlenou sebereflexi nebo o prostý nedostatek nápadů, ale tak či onak, snímek působí zvláštním dojmem, že jste jej už viděli.

Jedno se snímku musí nechat, produkční kvality jsou netradičně vysoké v porovnání s jinými českými komediemi. To je jediná vlastnost, která snímek drží nad propastí úplného odpadu. Je na zvážení, zda lze takto morálně pokleslý produkt ještě nazývat romantickou komedií, protože snímek hraničí s žánrem satirických komedií, jež cíleně pracují se stereotypy. Problém však je v tom, že Po čem muži touží 2 se bere příliš vážně na to, aby je bylo možné zařadit do tohoto subžánru a navíc jim chybí výraznější nadhled. Bohužel, snímek si na sebe zase vydělá, takže dříve nebo později dorazí další podobně morálně pokleslý počin.

Celkové hodnocení: 25 %

Po čem muži touží (2022)

Hrají: Jiří Langmajer, Marek Taclík, Anna Polívková, Tereza Kostková, Leoš Noha, Radek Holub, Zuzana Kronerová, Ondřej Kavan, Pavel Šimčík, Oskar Hes, Jiří Maryško a další.

Režie: Rudolf Havlík

Scénář: Rudolf Havlík, Filip Oberfalcer

Kamera: Václav Tlapák

Hudba: Ondřej Konvička

USA / 95 min / komedie