Sedmnáctiletá Bára v podání Anny Kameníkové chce od života všechno. Panklovi (Lucie Žáčková a Vladimír Javorský) coby poněkud nešťastní rodiče držící se tehdejších zásad a konvencí si s ní neví rady, a tak hledají ženicha. Barbora je ale velmi nespoutaná, svéhlavá, přímá, až divoká, a tak skoro neprovdatelná.

Už na „námluvách“ hovoří jasně: „Raději čtu, než peču. (…) Dobře, vezmu si vás, ale slibte mi, že mi nebudete poroučet!“ Nejlepší partií se přes to všechno jeví o patnáct let starší úředník celní správy Josef Němec. Pojetí jeho zvláštní povahy se skvěle zhostil Jan Hájek. Jako Josef Němec je i přes varování svého přítele Bárou okouzlen. Dráždí ho a zároveň obdivuje její svobodomyslnost, sebevědomost. Sám jako úředník ve službách rakouské vlády je velký vlastenec, taky vlastně rebel.

Už teď je jasné, že právě on z Barbory „udělá“ Boženu. Odvádí ji od německé literatury k té české. Právě při jejich společné četbě Jungmanovy Slovesnosti se objevila malá jiskřička jejich vzájemné souzněnosti. Aspoň si to tady oba myslí. Ale už dopředu je jasné, že se bude jednat o jedno velké trápení dvou neslučitelných povah.

Možná právě tady trošku scénář Martiny Komárkové a Hany Wlodarczykové pokulhává. Některé dialogy obou hlavních protagonistů se zdají nedotažené. Ale možná jde o záměr vyprovokovat v divákovi otázky: Jsou spolu šťastní? Jejich ráznost, sebevědomost jim přece umožňuje mluvit více o svých pocitech. Proč to nedělají? Občas se zdá, že ji Josef dokonce nenávidí, přesto bez ní nemůže žít.

Odpovědí je asi doba. Ta jasně stanovovala pravidla. Muž byl hlavou rodiny, a proto rozhodoval o chodu domácnosti, zároveň byl povinen zajišťovat ženě obživu. Žena mu má být podřízena ve všech ohledech. Tento rozpor se tak scénáristicky i režijně podařilo vystihnout.

Režisérka Lenka Wimmerová měla rozhodně při výběru hereckých představitelů šťastnou ruku. Již zmiňovaný Jan Hájek je jako Josef Němec zatím nepřekonatelný. A Anna Kameníková co by mladinká Bára? Naprosto vystihla až jakousi éteričnost, tajemnost sedmnáctileté Barbory. A i jako novomanželka, matka neztrácí svou tvář dychtivé bytosti, která vnímá svou zvláštnost, výjimečnost a jen marně očekává, že za ni bude oceněna.

Seriál Božena (1:08) | zdroj: YouTube

Opět i jí se podařilo vzbudit otázky: Je si opravdu tak jistá? Je ji opravdu jedno, co si o ní kdo myslí? Neměla by být k Josefovi milejší? Navíc se tvůrcům povedlo, že není šablonovitou obětí a on tyranem, jak bývá občas předkládáno a nabízí se při studiu životopisu Boženy Němcové.

Doba je zde vystižena nejen chováním hlavních protagonistů, ale i prostředím. Zachycení venkova, jeho zvyků, první domácnost novomanželů, sborový zpěv v kostele, přítomnost a rady Magdalény Dobromily Rettigové, kostýmy - to vše dodává snímku jeho autentičnost.

Zajímavým, vše podtrhujícím prvkem je jistě i hudba Jakuba Kudláče, který je podepsán i pod snímkem Krajina ve stínu. I to možná mluví za vše. Hudba zde nedominuje, jen zlehka a přesto naprosto jasně dokresluje atmosféru.

Zatím se tedy zdá, nová minisérie České televize zboří mýtus, sochu klasika tak, jak ji známe ze školních lavic. Možná ji nezboří úplně, ale bude nutit k zamyšlení, že i „literární pomníky“ byly skutečné osobnosti, které dělaly chyby, uměly si jít za svým, ubližovaly, ale i chápaly, mohou být velkou inspirací i dnes, že jim nepřísluší jen kategorie povinná četba.

Divákům by mohla minisérie nabídnout nové souvislosti a pochopit i jinak nepopiratelně velkou osobnost Boženy Němcové. Po shlédnutí prvního dílo vše nasvědčuje tomu, že je vše na dobré cestě.

Hodnocení: 70%

Božena (životopisný TV seriál)

Česko, 2021

Režie: Lenka Wimmerová

Scénář: Martina Komárková, Hana Wlodarczyková

Kamera: Richard Řeřicha

Hudba: Jakub Kudláč

Hrají:

Anna Kameníková, Aňa Geislerová, Jan Hájek, Martin Finger, Vladimír Javorský, Klára Melíšková, Linda Rybová, Lucie Žáčková, Vladimír Škultéty, Natálie Růčková, Elizaveta Maximová, Lenka Rzepková, Zuzana Zvoníčková, Jan Plouhar, Jan Nedbal, Marek Daniel, Dana Morávková, Eva Josefíková, Veronika Freimanová, Martin Myšička, Jan Budař.