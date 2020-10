RECENZE: Princezna zakletá v čase ukazuje českou pohádku v nejlepší formě

Princeznu Ellenu (Natalia Germani) zaklela zlá čarodějnice Murien (Simona Zmrzlá). Alchymista Archivald (Roman Zach) jí však vtiskne na ruku ochranné kouzlo, které se však zachová poněkud nepředvídatelně, takže se princezně začne opakovat poslední den stále dokola. Ellena tak musí zlomit své prokletí, aby se zachránila a osvobodila z časové smyčky. Na poslední chvíli se ještě vypraví princeznu zachránit její dávný kamarád Jan z Calderónu (Marek Lambora), protože jedině láska dokáže zlomit každé prokletí.

Námět pochází od Petra Kubíka, mladého režiséra a scénáristy, který se doposud věnoval převážně reklamnímu průmyslu. Rovněž má bohaté zkušenosti s tvorbou vizuálních efektů, což je jedna z domén, která je v české kinematografii dlouhodobě přehlížena.

Velkým kladem Princezny zakleté v čase je její vizuální stránka, která se oprostila od snahy vytvořit barevnou zářivou koláž záběrů à la Zdeněk Troška. Hutnější a temnější barvy podkreslují atmosféru, která není až tak bezstarostná, jako jsme u většiny českých pohádek ze současné doby zvyklí. Vizuální efekty sice nefungují vždy úplně skvěle, ale s přehledem dosáhnou kvalit béčkového hororu či fantasy filmu z produkce zámořské továrny na sny. Co z toho plyne, bylo příjemné vidět, že i u nás dokážeme natočit snímek, který se po vizuální stránce jen tak neztratí v evropské kinematografii.

Dále se však začínají projevovat problémy, z nichž nejvíce vyčnívá omezený herecký repertoár slovenské představitelky princezny. Natalia Germani se bohužel pěkně vykoupala v repetitivním vyprávění a jediné, co jí opravdu jde, je póza nafoukané princezny. Herecky ji hravě strčí do kapsy Eliška Křenková, která ztvárnila princezninu nejlepší a nejspíš i jedinou přítelkyni Amélii.

Zde se dostává ke slovu absence pevnějšího režisérského vedení. Scénář je totiž poměrně povedený, i když se nedokáže vyvarovat několika přešlapům a klišé. Samotný děj je pak poskládán z jiných příběhů a minimálně snaha o citaci čiší skoro z každé scény. S horečným vykřikováním, že Kubík jen vykrádá jiné snímky, nemohu souhlasit, přestože si půjčuje mnohé.

Jedním z problémů scénáře je pak jeho přílišná bohatost, která nedokáže vyčerpat jednotlivé části časové smyčky. Z toho plyne také poměrně dlouhá stopáž sto patnácti minut, jež spíše koresponduje s plnohodnotným filmem než s pohádkou.

Zklamání se však dostavilo hned v prvních několika minutách, kdy se divák dozvěděl téměř celou nosnou konstrukci příběhu a první polovina snímku je tak spíše jakousi zábavnou vycpávkou předtím, než se skutečně začne něco dít. Nicméně je nebetyčná škoda, že autor neodkrýval podstatu záhady až společně s hlavní hrdinkou a divákem. Vždyť právě z toho plyne jistá dávka zábavy, když dokážete předběhnout protagonistu a nahlédnout za další roh. Ovšem v tomto případě vidíte na druhý konec bludiště a víte, že tam čeká další, jenže musíte si odbýt povinné kolečko s hrdinkou, která vlastně až tak zábavná není.

Snímek však kromě příběhu Elleny, jejíž postava projde očekávaným leč poměrně zásadním vývojem, dokázal najít také prostor pro Amélii a Jana. Jejich role jsou sice převážně komparzem pro princeznin příběhový oblouk, ale tu a tam se o nich dokonce dozvíme i něco zásadnějšího, co dokáže odhalit jejich motivaci Elleně pomoci, přestože tu oba znají jako rozmazlenou princezničku. Zrovna další osudy Amélie by mohly být poměrně zajímavé, protože její uštěpačnost a schopnost se princezně do očí vysmát je dost zábavná.

Při odchodu z kina bych Princezně zakleté v čase napálil takovou lepší osmdesátku, ovšem postupem času začal snímek uzrávat a šťavnaté jablko se začalo lehce scvrkávat a snad i červík vykouknul. Ovšem pozitiva jasně převyšují negativa a nahlížeje snímek perspektivou pohádky, jedná se o podařený počin, který má ambici nějak vypadat. Vadou na kráse jsou však místy topornější herecké výkony a určité šablonovité postupy ve scénáři, kterých se však ubrání málokterý snímek.

Celkové hodnocení: 75 %

Princezna zakletá v čase (2020)

Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Simona Zmrzlá, Martin Dejdar, Roman Zach, Martin Písařík, Jan Révai, Terezie Holá, Veronika Freimanová, Jakub Ouvín, Vladimír Polák, Pius Okaba, Magdaléna Malinová, Pavel Richta, Elizabeth Drobotová, Michal Škach, Anežka Přikrylová, Viktor Krištof

Režie: Petr Kubík

Scénář: Petr Kubík, Lukáš Daniel Pařík, Viktor Krištof

Kamera: Pavel Kopp

Hudba: Lukáš Daniel Pařík, Tomáš Valent

Česko / 115 min / pohádka, fantasy, komedie