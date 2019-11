RECENZE: První zrádce vypráví nemoderní příběh prvního procesu s italskou mafií

První zrádce zachycuje klíčové okamžiky, které vedly k obvinění 475 členů Cosy Nostry. Jednalo se o první proces, který významně oslabil tuto zločineckou organizaci. Jeho iniciátorem byl soudce Giovanni Falcone (Fausto Russo Alesi), který byl oddaným bojovníkem proti mafii, což jej nakonec stálo život. Klíčovým svědkem byl Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), kterému Cosa Nostra zabila dvě děti, část rodiny a přátele, což jej vedlo ke spolupráci s italskými úřady.

Režisér Marco Bellocchio předkládá spletitou látku, která je protkána spoustou drobných detailů. Zážitek z filmu roste s obeznámeností s tématem, protože některé události jsou pouze načrtnuté či je jejich znalost předpokládána, což ztěžuje orientaci v běhu událostí. Děj široce rozkročený v čase nemá jednotnou atmosféru, ale zdárně vykresluje dobu, v níž se odehrává. Velkou předností filmu je snaha o faktickou přesnost, která až hraničí s dokumentaristickou prací, což však vede k tomu, že velké množství odboček natahuje stopáž na 152 minut.

Největším negativem Prvního zrádce je paradoxně jeho tvůrce. Bellocchiovi je již osmdesát let a starší metody a postupy výpravy jsou jasně patrné. Do očí bijící je nadměrná práce s titulky, kterými se režisér snaží diváka informovat událostech, které se právě odehrávají. Popisky jsou takovým nutným zlem, protože bez nich by bylo skoro nemožné se orientovat v množství postav a drobných událostí, které dávají smysl až v celkové kompozici.

Dalším problémem je přehršel postav, které se na plátně objeví jen proto, aby záhy patřičně teatrálně zemřely. Divák si k nim nevybuduje žádný vztah, tudíž na něj jejich smrt nemá žádný emociální dopad. Jistě, jsou zde pouze jako ilustrace reálií, ale minimálně s některými postavami by se dalo naložit poněkud lépe.

Prvního zrádce by si neměli nechat ujít především ti, kterým se stýská po klasické filmové výpravě osmdesátých let, nebo ti, jež zajímá historie mafie. Dílensky tomuto životopisnému dramatu není co vytknout, ale modernější přístup by mu rozhodně neuškodil.

Celkové hodnocení 65 %

Il traditore (2019)

Hrají: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda Cândido, Alessio Praticò, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Ferracane a další.

Režie: Marco Bellocchio

Scénář: Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Francesco Picco, Valia Santella, Francesco La Licata

Kamera: Vladan Radovic

Hudba: Nicola Piovani

Itálie / Francie / Německo / Brazílie / 152 minut / drama, thriller, krimi, životopisný