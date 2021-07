Režiséra a scénáristu této komedie možná znáte z divadelního prostředí, jež je hlavním těžištěm práce Patrika Hartla. Scénář snímku Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal podle svého vlastního knižního bestselleru. Není náhodou, že autor sám je podobného věku jako čtveřice hlavních hrdinů.

Prvok (Martin Pechlát) má rodinu, čtvrté dítě na cestě, ale v práci nic moc. Šampón (David Švehlík) režisér, jehož kariéra zamrzla v houšti béčkových seriálů a své problémy řeší románky. Tečka (Hynek Čermák) je bývalý voják, ale po návratu z mise se zabydlel na policejní akademii, která mu už notně leze krkem. A na závěr je tu Karel (Martin Hofmann), ředitel firmy a na venek úspěšný člověk, ovšem jak už to tak bývá, není všechno zlato co se třpytí.

trailer: Prvok, Šampón, Tečka a Karel | zdroj: YouTube

Již na první pohled je vidno, že si Hartl sehnal špičkové obsazení. Navíc jejich role jim skvěle sedí, jak charakterově, tak z hlediska jejich fyzické konstituce. K tomu můžeme připojit řadu kameo roliček pro různé známé osobnosti a herce a máme zde luxusní ansámbl herců, který u filmů poslední doby nemá příliš obdoby.

Ovšem ani špičkoví herci nedokážou zachránit vše. Předně, scénář je explicitní ukázkou šovinismu a přehledem mužských stereotypů o ženách. Sami muži však také nejsou ušetření, neboť spadají přesně do těch škatulek, které tak nějak nepodmíněně má většina z nás. Před třiceti či čtyřiceti lety by to nebyl žádný problém, ale je pravda, že jednotlivé škatulky podléhají v současné době značné nivelizaci a jednotlivé hranice se postupně rozpouštějí. Proto tento snímek působí trochu jako fragment doby minulé, jejímž prizmatem je pohlíženo na současný svět.

Na druhou stranu, jedná se o poměrně autentickou ilustraci myšlení mnohých čtyřicátníků, kteří se generačně pohybují právě na rozmezí mezi starým a novým. A jistým alegorickým způsobem toto rozmezí odpovídá také krizi středního věku, v níž se jedinec vypořádává s vlastním životem, a především s tím, kam směřovat v budoucnu.

Naši hrdinové se snaží restartovat bláznivou hrou, v níž musí plnit úkoly. Ovšem vše troskotá na dramaturgické neschopnosti udržet tvar epizodického vyprávění, které je nutným důsledkem snahy sledovat všechny aktéry. To by samo o sobě nevadilo, ale snímek se až překvapivě zdržuje u nedůležitých témat, které nikam nevedou, zatímco důležité momenty jakoby přechází bez většího povšimnutí.

Silnou stránkou snímku je jasný a čitelný autorský rukopis, čtveřice výborných herců v hlavních rolích, kterým sekundují špičková jména v malých roličkách. Hlavní problém snímku tkví v neschopnosti propojit jednotlivé epizody, které v knižní formě fungují, ale jak již to tak bývá, ve filmovém vyprávění je velmi těžké udržet tempo jednotlivých linií. Rozhodně se však jedná o jednu z těch lepších českých komedií, která v letním kině rozhodně ostudu neudělá.

Celkové hodnocení: 65 %

Prvok, Šampón, Tečka a Karel (2021)

Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofmann, Daniela Kolářová, Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra Polnišová, Barbora Poláková, Radek Jiříček, Martina Hekerová, Antonín Mašek, Hana Vagnerová, Begum Burian, Zuzana Norisová, Tomáš Maštalír a další.

Režie: Patrik Hartl

Předloha: Patrik Hartl (kniha)

Scénář: Patrik Hartl

Kamera: Tomáš Sysel

Hudba: Marek Doubrava

Česko / 118 min / komedie