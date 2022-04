RECENZE: Puberťáci se chtějí stát hudebními hvězdami aneb Metaloví lordi

Hunter (Adrian Greensmith) a Kevin (Jaeden Martell) jsou středoškolští studenti, kteří moc nezapadají do kolektivu. Hunter má navíc problémy se svým otcem, s nímž není schopen navázat vztah poté, co je jeho matka opustila. Svou frustraci si tak vybíjí především hudebně, ale poté, co se stane terčem šikany, tak neváhá a rozhodne se oplácet stejnou mincí.

trailer Metaloví lordi | zdroj: YouTube

Ústřední postavou příběhu je však Kevin, který rovněž nemůže nikam zapadnout a v kapele s Hunterem hraje na bicí. Jelikož nemůže cvičit doma, tak cvičí ve škole, kde se potkává s Emily (Isis Hainsworth), jež hraje na čelo. Kevin s Hunterem hledají do své kapely basáka, a tak Kevina napadne, že osloví Emily. To se však Hunterovi nelíbí a dlouho ji odmítá do kapely přijmout, mezitím to však začne mezi Emily a Kevinem jiskřit.

Na úvod je nutné přiznat, že snímek od D. B. Weisse, scenáristy hry o trůny, stojí na zcela zřejmých šablonách, které nedokážou ničím překvapit. Pár dílčích zápletek je sice postaveno dobře, ale jako celek je snímek dost předvídatelný. Scénář zpracovává klasické archetypy outsiderů, kteří nezapadají do společnosti a z počátku nezapadají ani k sobě. Postupně si však sobě nacházejí cestu a jednotlivé rozepře jsou vyřešeny.

Pokud bychom si odmysleli aranžmá snímku do metalových reálií, jedná se o klasické komediální drama o dospívání náctiletých, hledání sama sebe a definování se ve svém soukromém životě i v rámci kolektivu.

Hudební stránka je velmi dobře poskládaná a každou chvíli z reproduktorů duní nějaký známý metalový riff. Často je i rytmus děje uzpůsoben rytmu soundtracku, což je příjemným oživením v podstatě konverzačního snímku. Potěší také kamea několik známých frontmanů, které jsou občas zábavná, jindy lehce trapná, ale jsou rozhodně ku prospěchu.

Co se však snímku příliš nedaří, je prokreslení metalové kultury. Sice se dočkáme i méně známých metalových skupin, ale vnitřní psychologie rockerů je oploštěna na pouhé floskule. Ty se často opírají spíše o předsudky společnosti, než že by se zakládaly na jejich skutečné povaze. V tomto směru se jedná o promarněnou příležitost, protože místo byť jen letmé edukace širší společnosti dochází k pouhému opakování zarytých předsudků.

Vizuální stránku si Netflix opět pohlídal, takže celý snímek je hezky nasnímaný a v tomto směru mu není moc co vytknout. Soundtrack je hodně výrazný, ale diváky, kteří metal příliš nemusí, bude od snímku spíše odrazovat. Obecně jde asi říct, že publikum holdující tvrdé muzice bude z Metalových lordů lehce nadšeno, zatímco diváci preferující jiné hudební žánry bude snímek hodnotit spíše střídměji. Celkově jde však o docela zábavný snímek, který je možná více dramatem než komedií. Závažná témata v něm příliš nejsou a tak jde spíše o pohodovou exkurzi do osobního života náctiletých metalistů, která nikoho neurazí, ale zároveň příliš nenadchne.

Celkové hodnocení: 60 %

Metal Lords (2022)

Hrají: Joe Manganiello, Jaeden Martell, Brett Gelman, Sufe Bradshaw, Katie O'Grady, Isis Hainsworth, Teddy Van Ee, Joseph Bertót, Michelle Mao

Režie: Peter Sollett

Scénář: D.B. Weiss

Kamera: Anette Haellmigk

Hudba: Ramin Djawadi

USA / 97 min / drama, komedie, hudební