RECENZE: Temný seriál Zaklínač je možná nejlepší seriálová fantasy adaptace

Herecké obsazení budilo zprvu obavy, ale všechny postavy si docela sedly a Zaklínačův svět funguje. Henry Cavill vybrousil Geraltův drsňácký hlas a společně se slušnou muskulaturou působí jako vědmák věrohodně. K tomu připočtěte mix ironie, sarkasmu a pohrdání domýšlivými lidmi. Výsledkem je zajímavý charakter, na jehož vývoj se nejde netěšit.

Ciri je výborná a potěší i transformace Yennefer z obludy na překrásnou ženu, i když Chalotra nemá tak jemné rysy, které by této postově slušely více. Velmi dobrým detailem je degradace morální kvality, jež je spojená s přeměnou na okouzlující čarodějku. Proces přeměny pochází především od tvůrců seriálu, kteří se tak snaží objasnit, proč se Yennefer chová tak, jak se chová.

Hlavní problém první série pochází ze zdrojové látky, neboť čerpá z prvních dvou povídkových knih, tudíž děj místy postrádá jasnou spojitost. Tomu nepomáhá ani atemporální způsob výpravy, který diváka dokonale zmate a občas se dostaví WTF moment, když některá postava, která již zemřela, v následujícím díle opět žije – nu přece současný díl je vlastně retrospekcí do minulosti, ale to Vám nikdo nepoví a musíte si to domyslet samozřejmě sami.

Tvůrcům se podařilo velmi zdařile rekonstruovat temný svět, v němž žijí všelijaké nestvůry, s nimiž se vědmákové utkávají. Atmosféra převážně funguje, ale občas se člověk neubrání dojmu, že jako základní šablona slouží idealizovaná středověká Evropa, do níž se navíc promítají současné politicko-společenské nálady. Ani špína tak nějak nepůsobí úplně jako špína, podřadný lid je umazaný jen tak aby se neřeklo, a občas ten svět působí tak nějak trochu uměle.

To je nebetyčná škoda, protože vizuálně vypadá Zaklínač velmi dobře. Triky sice nejsou na úrovni Hry o trůny, ale naopak klání mečů vypadá minimálně o dvě třídy lépe a naturalističtěji. Velké přičinění na tom má Henry Cavill, který se během tréninku na postavu Geralta naučil práci s mečem na výbornou.

První série se docela podařila. Několik méně zdařilých momentů bohatě vynahradí ty dobře ztvárněné. Další série se na streamovací službě Netflix objeví až v roce 2021, takže je dost času vyladit těch pár míst, kde to drhne. Například slovo osud by se mohlo v dialozích objevovat tak o devadesát procent méně často.

trailer Zaklínač (1. série) | zdroj: YouTube

The Witcher (1. série 2019)

Celkové hodnocení: 75 %



Hrají: Henry Cavill, Freya Allan, Joey Batey, Millie Brady, MyAnna Buring, Tom Canton, Anya Chalotra, Eamon Farren, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, Jodhi May, Lars Mikkelsen a další.

Tvůrci: Lauren Schmidt

Režie: Tomek Bagiński, Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez, Charlotte Brändström, Marc Jobst

Předloha: Andrzej Sapkowski (kniha)

Scénář: Lauren Schmidt