RECENZE: Spider-Man: Bez domova je výborným závěrem trilogie s Tomem Hollandem

Téměř jistě si pamatujete snímky Amazing Spider-Man s Andrew Garfieldem jako Peterem Parkerem, o jejichž režii se postaral Marc Webb. Nepříliš povedená dvojice filmů od Sony Pictures se proti rozjeté mašinérii Marvelu příliš neprosadila a nedokázala se ni vyrovnat povedené trilogii s Tobym Maquirem, kterou vytvořil režisér Sam Raimi.

trailer: Spider-Man: No Way Home | zdroj: YouTube

Mezitím se naplno rozjela mašinérie jménem Marvell Stuidios, které postupně přerostlo do tzv. Marvel Cinematic Universe (MCU). Do toho univerza náleží Iron Man, Thor, Captain America či Doctor Strange a mnoho další slavných komiksových postaviček od nakladatelství Marvel. Jenže práva na bohatý vesmír Spider-Mana (Sony's Spider-Man Universe) vlastní již zmíněná společnost Sony.

Na poslední reboot s Tomem Hollandem v hlavní roli však dohlížel Kevin Faige, ústřední postava MCU, která stojí za jeho rozmachem. Marvelu se Spider-Man hodil do připravovaných Avengers a Sony toužilo po restartu, který by oživili jejich vlastní vesmír. Nakonec se oběma společnostem podařilo dohodnout nejprve na jednom snímku (Spider-Man: Homecoming) a posléze také na dalších dvou, z nichž tím posledním je právě Spider-Man: Bez domova.

Když jsme již lehce nastínili strastiplnou cestu pavoučího muže zpět na velká plátna, zaměřme se na samotný snímek. Kevin Faige si opět v producentském křesle vše pohlídal, a tak nám režisér Jon Watts servíruje poctivý blockbuster, jemuž nechybí žádné základní ingredience Marvelovského vesmíru. Zároveň neschází ani jistá autorská vize, která Speder-Mana odlišuje od jiných snímků tohoto univerza, ale na schopnost variovat s tónem sólových snímky jednotlivých postav jsme si již zvykli. To je ostatně jedna z důležitých propriet MCU, že dokáže udržet zavedený standard značky, zatímco okolo fungující kostry dokáže postavit alespoň částečně originální snímek.

Důležitou postavou nového snímku je Doctro Strange (Benedict Cumberbatch), za nímž Peter Parker přijde s tím, aby celý svět zapomněl, že je Spider-Man. Jenže jak již jsme si u mladého Parkera zvykli, spoustu věcí si příliš nepromyslí, a tak začne Strangeovi do sesílaného kouzla kecat. Důsledkem je, že se kouzlo rozpadne a Strange jej na poslední chvíli spoutá, aby nenapáchalo další škody. Ale i tak kouzlo působí a do aktuálního vesmíru začne vtahovat nepřátele Spider-Mana z jiných vesmírů. Tím se mimochodem dozvídáme o existenci multiverzu, o němž byl výborný animovaný snímek Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018).

Spolierů se bát nemusíte, protože o tom, co se odehraje dále Vám neřekneme nic a budeme se pohybovat veskrze na obecné rovině. Spider-Man: Bez domova by bylo možné rozdělit na dvě části. První hodina se věnuje Peterově snaze vyrovnat se s odhalením toho, že je Spider-Man. To se mimochodem v žádném jiném snímku dosud nestalo. Zároveň se řeší i jeho vztah s MJ (Zendaya), kteří se společně s nejlepším kamarádem Nedem (Jacob Batalon) snaží dostat na vysokou. To se jim nedaří kvůli jejich přátelství s Peterem, o němž se dozvěděl celý svět. Tato teenagerovská linie prohlubuje smysl určitých momentů v pozdějších fázích snímku, ale z pohledu celku je zbytečně dlouhá a nezajímavá. Kdyby Peter zamířil za Strangem po deseti či patnácti minutách, bylo by to tak akorát.

Na druhou stranu, když už se věci dají do pohybu, jedná se o prvotřídní akční jízdu se spoustou zábavy. Akce je povedená a je vidět, že tvůrci si na třetí snímek ponechali dostatek nápadů. Ostatně, záporáci, kteří byli do tohoto vesmíru vtaženi, nabízejí dostatek možností, jak akční sekvence ozvláštnit. Jednoduše, druhá část snímku je poctivý komiksový nářez, který musí bavit všechny fanoušky a rozhodně neurazí ani náhodného návštěvníka.

Ale přesto, že snímek má všechny vizuální kvality, které od něj očekáváme, zkušené oko si povšimne, že občas některé triky nejsou až tak povedené, jak by mohly být. Ano, jedná se jen o drobnosti, typicky absenci určitého fyzična u některých scén. Nebo některé materiály se tu a tam chovají velmi nerealisticky a snímek tak ztrácí určitou hmatatelnost a materii, nicméně drive druhé části snímku Vás rychle začne posouvat kupředu, takže na tyto drobnosti zapomenete. Rozhodně jich není tolik, aby rozbouraly celý snímek, ale u poměrně precizního zacházení s fyzikou, která je v MCU jistým způsobem definována, tyto výchylky překvapí. Nicméně celkový vizuální dojem dokáže tyto drobnosti zamáznout a za pár dní po snímku na ně zapomenete.

Co se musí vyzdvihnout, jsou herecké výkony. Milým překvapením byla Zendaya, která se mihla již v Duně, ale ve Spider-Manovi dokázala uhrát velmi silné momenty. O to více se na ni budeme těšit v pokračování sci-fi eposu, neboť je vidno, že s přibývajícím věkem herecky hodně vyzrála a doufejme, že se ji v kariéře bude dařit i nadále. Dalším bonusem jsou objevivší se záporáci, kteří nesou známé tváře a je vidět, že si to všichni neskutečně užívají. Celým snímkem se ostatně nese určitá vibrace, která rezonuje ve velké části ansámblu a dává těm správným momentům patřičné vyznění.

Spider-Man: Bez domova je velkolepým zakončením série, které dokáže překvapit a nebojí se experimentovat v jasně vymezených mezích. Tom Holland je sympatický Peter Parker, který je však občas trochu otravným teenagerem, kterého byste nejraději vyfackovali. Naštěstí těchto momentů je pomálu, takže po trochu nudné hodince se snímek rozjede naplno. Velmi dobrá akce má i slušnou choreografii, a hlavně dostatek nápadů, jak se Spideym rozbít několik zdí a oken. A závěr nabídne několik emotivních pasáží, jež dokážou přesvědčit i nějakou tu slzu, aby ukápla.

Zajímavost: Snímek se pravděpodobně stane prvním ryzím kasovním trhákem z Americké produkce od začátku pandemie. První zmínky hovoří o čtvrtkovém otvíráku v USA za 50 mil. dolarů a odhady se pohybují okol 150 mil. dolarů za první víkend. Snímek má rovněž třetí největší otvírák v USA v historii, a před ním leží pouze Avengers: Endgame ($60 mil.) a Star Wars: The Force Awakens ($57 mil.). Globální tržby z prvního víkendu (čt-ne) by se pak měly pohybovat mezi 300-400 mil. dolarů. A to vše se podařilo v době covidové. A vzhledem k nadšenému ohlasu fanoušku zřejmě miliarda na sebe nenechá dlouho čekat.

Celkové hodnocení: 80 %

Spider-Man: No Way Home (2021)

Hrají: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina, J.K. Simmons, Tony Revolori, Arian Moayed, Harry Holland, José Alfredo Fernandez, Jon Favreau, Angourie Rice a další.

Režie: Jon Watts

Předloha: Steve Ditko (komiks), Stan Lee (komiks)

Scénář: Chris McKenna, Erik Sommers

Kamera: Mauro Fiore

Hudba: Michael Giacchino

USA / 148 min / akční, dobrodružný, sci-fi