RECENZE: Srdce na dlani je bezbolestná romantická komedie o lásce v každém věku

Jozef (Boleslav Polívka) je vdovec, který žije ve dvougeneračním domě spolu se synem Karelem (Vladimír Polívka). Oba herce pojí stejné rodinné pouto také ve skutečnosti. Karel je upoutaný na invalidní vozík, jelikož v mládí holdoval adrenalinovému volnému lezení, tedy lezení bez jištění, jež se mu stalo osudným a po nehodě zůstal ochrnutý na dolní končetiny.

Záhy se do jejich domu přistěhuje i Karlova sestra Anička (Jana Pidrmanová), která načapala svého manžela (Petr Vaněk) při nevěře. Kdo by čekal v jeho loži cizí ženu bude zklamán, protože již upoutávka odhaluje, že se neřesti účastnil soused, pan Králík (Hynek Čermák). Proto se mimochodem v patnácti minutách dočkáme několika narážek na roztomilé zvířátko s dlouhýma ušima, ale bohužel, příliš úrodné půdy pro poměrně okaté vtípky se v hledišti nenašlo.

Aby to nebylo tak jednoduché, tak do sousedního domu se z cizina vrací Pavel (Matouš Ruml). A jak se říká, stará láska nerezaví a Pavel se začne snažit obnovit zpřetrhané pouto s Aničkou. K tomu všemu se ještě občas přimotá Aniččin syn Honzík, který s dětskou naivitou komentuje dění či občas řekne něco, co mělo zůstat skryto.

Abychom rozehrání prvního dějství dovedli do zamýšleného obrazu, doplňme ještě, že Jozef se ve svém věku čerstvého penzisty začne ucházet o Marušku (Eliška Balzarová), Karlovi se zase zalíbí Honzíkova učitelka ze školky Eliška (Kristýna Svarinská) a Honzík se zase zakouká do spolužačky ze školky Evičky.

Pokud se Vám zdá, že je toho nějak hodně, tak ano, máte pravdu. Jedná se o klasickou síť vztahů, které značí mnoho nápadů, ale neschopnost je subsumovat do sevřené dějové linie. V podstatě se zde odehrávají tři samostatné příběhy, které spolu příliš nesouvisejí a žijí si tak trochu vlastním životem. Skoro by se dalo říct, že se jedná o tři epizody z nějakého volného seriálu na téma láska.

Nicméně po produkční stránce se podařilo udržet řídký steh dostatečně silnou nití, takže se jednotlivé linie nedrolí a celý snímek funguje poměrně obstojně. Minimálně tedy v kontextu tuzemské tvorby. Snímek jde divákům hodně naproti a hodně se snaží tvářit, že se jedná o oddechovku, v níž v podstatě neexistují antagonisté a všichni jsou strašně v pohodě a fajn.

Světě div se, ono to funguje. Ale právě absence nějakého výrazného protivenství hodně oslabuje vyústění jednotlivých příběhů, přitom scénář má dost míst na to, aby se tnulo do živého. Bohužel tyto místa zůstaly nevyužitá.

Mírným zklamáním je kamera, která moc nevybočuje ze zaběhnutých standardů. Naštěstí se postprodukce vyvarovala pastelových barviček, takže snímek působí relativně civilně, a tak nějak uvěřitelně.

Samostatnou kapitolou jsou de facto cameo role Hynka Čermáka, Marka Taclíka, Jaromíra Noska, Pavly Tomicové a Jaroslavy Kretschmerové. Na jednu stranu je to sympatický pokus, který však ukazuje, jak si s tím tuzemská produkce neumí poradit. Tady je rozhodně prostor ke zlepšení.

Srdce na dlani je nekonfliktní odpočinková romantická komedie, která se snaží zalíbit maximu diváků. Paradoxně absence výraznějšího konfliktu je to, co snímek postrádá, protože není to ani dost komedie. Na druhou stranu, filmu je těžké něco explicitně vytknout. Herecké výkony, i vzhledem k solidnímu obsazení, jsou odpovídající látce scénáře. Je zkrátka příjemný oddechový snímek, který nemá ambice řešit nějaké společenské, dilemata a po jeho shlédnutí budete z hlediště odcházet s příjemným pocitem. Dá se tak říct, že zadání bylo splněno, ale nic navíc nečekejte.

Celkové hodnocení: 60 %

Hrají: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka, Kristína Svarinská, Veronika Khek Kubařová, Petr Vaněk, Hynek Čermák, Jaroslava Kretschmerová, Pavla Tomicová, Marek Taclík, Jaromír Nosek

Režie: Martin Horský

Scénář: Martin Horský

Kamera: Jan Drnek

Česko / 95 min / komedie