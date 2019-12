RECENZE: Sága Skywalkerů vrcholí depresivním roadtripem po Galaxii i opulentní vykrádačkou Návratu Jediů

Luke Skywalker se obětoval. Hlavní záporák Snoke zemřel a jeho učeň a vrah v jednom Kylo Ren se ujal vlády nad Prvním řádem. Rey pod dohledem Leiy trénuje na Jedie a hned úvodní vysvětlovací žluté titulky nám prozradí to, co slibovaly už trailery. Palpatine žije a rozhodl se přestat se skrývat.

Vzestupem Skywalkera vrcholí moderní disneyovská trilogie, stejně jako celá devítidílná sága o jedné velmi nadané rodině ohánějící se světelným mečem a nenávistí k písku. A prakticky se o něm nedá mluvit bez vyzrazení jeho děje. Následující recenze proto bude velice obecná.

trailer Vzestup Skywalkera | zdroj: YouTube

Režisér J. J. Abrams má na svědomí už první díl trilogie (nebo chcete-li „Epizodu VII“). V ní představil spoustu nových, velmi sympatických a zábavných postav a opředl je sítí tajemství. Možná měl v hlavě plán na to, jak by měly další díly pokračovat, v duchu původní trilogie se s nimi ale zapomněl pochlubit svým nástupcům – Rianu Johnsonovi, který měl na svědomí pokračování Poslední z Jediů a Colinu Trevorrowovi, jenž si režii „devítky“ vysloužil díky úspěchu svého Jurského světa, vinou mnoha různých vlivů (z nichž ten nejvýraznější bylo to, že jeho další film The Book of Henry byl naprostí propadák) ale projekt přešel zpět do rukou Abramse. Mezitím však spatřila světlo světa právě kontroverzní Epizoda VIII, v níž si Johnson takříkajíc dělal, co chtěl. Vznikl tak film, který miliony fanoušků nenávidí, ale a stejný počet vyzdvihuje do nebes pro jeho odvahu.

Problém je, že když jste studio Disney a spadla vám do klína největší značka v historii filmu, nemůžete si dovolit, aby vaše filmy lidé nenáviděli. I kdyby byly sebelepší. Nový film proto sice nemůže osmičku ignorovat, zároveň ale látá všechny její nedostatky i „nedostatky“, obrušuje její hrany a její smeče odklání do autu. A do toho všeho se snaží vklínit vlastní příběh. Možná ten, který měl Abrams kdysi v hlavě, možná docela jiný, improvizovaný, způsobený předčasným odkráglováním hlavního padoucha.

A toto selhání v komunikaci dvou značně odlišných autorů a snaha o skloubení jejich rozdílných přístupů k látce se Vzestupem Skywalkera vine jako červená nit. Následující zhodnocení je čistě subjektivní a odvíjí se od toho, jaký mám vztah k předchozímu filmu – kdyby Abrams napravil a dovysvětlil jen to, co se Johnsonovi moc nepovedlo, bylo by vše v pořádku. On ale bohužel mění i věci, díky kterým osmička nebyla jen dalším filmem ze světa Star Wars.

Abychom ale jen nekritizovali, protože nové Hvězdné války nejsou vyloženě špatný film – ústřední trio Rey, Kylo Ren a Finn si stále zachovávají svoji zajímavost. Film před ně klade nové výzvy, se kterými se musejí vypořádat, a jejich představitelé (Ridley, Driver, Boyega) jsou stále dost zajímaví herci na to, aby táhli film kupředu. Nejméně zajímavá je tentokrát Rey, jinak nejzajímavější postava obou předchozích filmů, které pod nohy hází klacky hlavně předvídatelný scénář. Výzvy, kterým čelí, působí uměle a díky tomu, jak je její charakter koncipován, pro ni vlastně ani výzvami nejsou. A přitom by mohly být, stačilo by je jen trochu lépe konstruovat.

Když odhlédneme od toho, že příběh nepůsobí přirozeně a je předvídatelný, pořád si uchovává ducha Star Wars. Ať už je to estetikou, opět geniálním soundtrackem Johna Williamse, výbornou akcí nebo tím, že se děj téměř nezastaví, působí film velkolepě a téměř nenudí. Mezi ťukáním si na čelo se tak pravděpodobně budete bavit. I jeho nejslabší části jsou pořád lepší než většina toho, s čím přišla prequelová trilogie.

Vzestup Skywalkera chce být nejvíc jediovský film vůbec, ale jde spíš o ztělesnění toho, co je na Disney éře špatně. V bitvě s rebelským Posledním z Jediů Abrams zdatně hasí jeho průšvihy, ale zároveň podrývá vše, co na Johnsonově verzi bylo zajímavé.

Celkové hodnocení: 55 %

Star Wars: Vzestup Skywalkera (2019)

Hrají: Daisy Ridley, John Boyega, Carrie Fischer, Kelly Marie Tran, Oscar Isaac, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Anthony Daniels a další

Režie: J. J. Abrams

Scénář: J. J. Abrams, Derek Connolly, Chris Terrio, Colin Trevorrow

Kamera: Daniel Mindel

Hudba: John Williams

USA / 142 minut / sci-fi, fantasy, dobrodružný, akční