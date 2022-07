RECENZE: Čtvrtá série Stranger Things je ukázkou precizní scenáristické práce

Bratrská dvojice tvůrců Matta a Rosse Duffera opět předvádí krásnou scénáristickou studii, jak psát seriály. Vezmete základní fungující ingredience, zohledníte psychologický vývoj dospívajících hrdinů a připravíte jim nového protivníka, který je více než rovnocenným. A nemusíte být ani kdo ví jak originální, jen musíte mít shlédnout dost snímků z žánru, který chcete obsáhnout a vhodně vytáhnout fungující koncepce. Pak už jen stačí vše vhodně spojit do jednoho fungujícího celku.

trailer Stranger Things (4. série) | zdroj: YouTube

Že to není tak jednoduché, o tom se přesvědčilo mnoho tvůrců, ale bratři Dufferové ani napočtvrté nezaváhali a servírují poctivou podívanou s prvky hororu, dramatu, thrilleru i komedie. Silnou inspirací pro hlavního záporáka Vecnu se tentokrát stala Noční můra z Elm Street – ale nic více neprozradíme, protože jedním z hlavních devíz seriálu je precizní dávkování informací. Z nich si divák spolu s protagonisty postupně skládá celou skládačku. Přestože obrysy si dokážeme představit již po prvních dílech, tvůrcům se podařilo ukrýt několik zásadních odhalení, jež si ponechali do posledních třech dílů.

Samotný děj se tentokrát dělí do třech samostatných linií, které se očekávaně propojí v závěru řady. První dějová linie se točí okolo El (Millie Bobby Brown), druhá sleduje Willa (Noah Schnapp) a Mika (Finn Wolfhard) a třetí diváka zavede až do Ruska, kde se Joyce (Winona Ryder) vydává zachránit Hoopera (David Harbour).

Příjemným překvapením jsou nové postav. Eddie (Joseph Quinn) potěší zejména fanoušky metalu, jestliže se jim podaří zkousnout poměrně charakteristický archetyp metalisty, který se v poslední době objevil v seriálech a filmech. Robin (Maya Hawke) pak do série přináší LGBT+ element, který je v současné době moderním, zejména pak v amerických produkcích.

Chemie hereckého ansámblu funguje i tentokrát skvěle, což je vidět hlavně u mladých herců, jejichž dialogy mají patřičný náboj. Dvojsečně působí jen linie s Joyce a Hooperem, která pro samotný děj nepřináší nic důležitého, ale zato divákům dopřává několik soubojů s demogorgy.

Vizuální stránka je opět na vysoké úrovni a společně s výborným soundtrackem dělají ze seriálu událost, která se téměř dokáže vyrovnat Hře o trůny. Stranger Things pak jasně vedou v popkulturním zásahu. Bratři Dufferové totiž použili skladbu Running Up That Hill od Kate Bush, která díky tomu po 44 letech opět obsazuje první příčky hitparád. Malého nakopnutí se dočkala i Metallica, jejichž Master Of Puppets zase kraluje v rockovém žebříčku iTunes.

Seriál Stranger Things je bezesporu jedním z nejvlivnějších seriálů současnosti, což potvrzují divácké ohlasy. Čtvrtá řada se opět drží vysoko nad průměrem a těží zejména z dobře postaveného scénáře. Na něm se hodně podepisuje obeznámenost autorů se zpracovávanou látkou, což je patrné tehdy, kdy se v seriálu objevují drobné odkazy na známá díla či otevřeně přiznané inspirace. Pozitivní však je, že Stranger Things nepůsobí jako neoriginální slepenec již viděného, ale tvůrcům se daří přinést do známých šablon určitý element aktualizace a oživení, takže výsledný produkt působí svěže a prolíná se jím příjemný nostalgická patina. Čtvrtou sérii tak můžeme jedině doporučit.

Celkové hodnocení: 85 %

Stranger Things (4. sezóna. 2022)

Hrají: David Harbour, Winona Ryder, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen a další.

Tvůrci: Matt Duffer, Ross Duffer

Režie: Matt Duffer, Ross Duffer, Shawn Levy, Nimród Antal

Scénář: Matt Duffer, Ross Duffer, Paul Dichter, Kate Trefry, a další.

Kamera: Caleb Heymann, Brett Jutkiewicz, Lachlan Milne

Hudba: Kyle Dixon, Michael Stein

USA / 63–150 min (13 h 2 min) / drama, fantasy, horor, mysteriózní, sci-fi, thriller