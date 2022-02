RECENZE: Super-Blb promarnil příležitost natrhnout superhrdinským snímkům kaťata

Cédric (Philippe Lacheau) je neúspěšný herec, který pracuje jako poslíček. Přihlásí se na konkurz role Badmana, temného superhrdiny, který jako by z oka vypadl Batmenovi od DC. Roli nakonec dostane a během přípravy na natáčení nabere několik kilo svalů a naučí se akrobacii a bojová umění. Jenže, po natáčení mu zavolají z nemocnice, že jeho otec měl nehodu a Cédric se rozhodne za ním vypravit, přičemž si „vypůjčí“ obrněné auto, které je rekvizitou v natáčeném snímku. Během jízdy do nemocnice však dojde k nehodě a Cédric ztratí paměť.

trailer "Super-Blb" | zdroj: YouTube

Jakmile se probere, zjistí, že sedí v podivném autě, na sedadle je taška plná peněz a v ní zbraň. Jeho zmatení dále prohlubuje zvláštní černý oblek. Načež se dá na útěk před přijíždějící policií a později jej další rekvizity z natáčení přesvědčí, že je superhrdina, který musí zachránit svou manželku a syna ze spárů šíleného Klauna.

Kladem snímku je určitě snaha o vlastní příběh, který je lemován parodovanými momenty vykradenými ze známých komiksových snímků, jež jsou často pro dané superhrdiny ikonické. Tyto výpůjčky většinou funguji na výbornou a díky příběhovému oblouku se nedostáváme k pouhé mozaice citovaných sekvencí.

Ale vlastní příběh je i největším problémem, s nímž se snímek potýká. Jakmile dojde na pokusy o originální dějovou linii, začne s scénář drolit a upadá do až příliš zbytečné trapnosti. Je to vážně škoda, protože serióznější vyprávění funguje s karikaturami superhrdinských obrazů mnohem lépe, než přiznaná podivnost a deviace.

Na druhou stranu musíme pochválit souboje, které mají slušnou choreografii i celkovou řemeslnou úroveň. Sice je vidět, že se s nimi museli tvůrci šetřit, aby na nich nevyplácali celý rozpočet, ale žádný souboj není odbytý a vizuálně vypadají velmi dobře.

Velmi dobrou práci odvedl také dramaturg, protože vnitřní logika snímku funguje velmi dobře. Když je něco důležité pro budoucí vývoj, tak je tomu věnována patřičná pozornost. Preciznost výpravy je až do očí bijící v kontrastu se slabší obsahovou a dialogickou linkou příběhu.

Samostatnou kapitolou jsou pak vizuální efekty, které občas vypadají velmi archaicky a rušivě, jindy zase fungují. Zkrátka rozpočet nebyl nafukovací, a tak bylo nutné volit, kdy efekty udělat pořádně a kdy to zase nebude tak vadit, když jejich kvalitu ponecháme někde na přelomu tisíciletí.

Pro Philippa Lacheaua to není první snímek, v němž si střílí ze současné popkultury. Možná si vzpomenete na snímek Nicky Larson: Agent amatér (2018), v němž svérázným způsobem adaptovali japonský komiks City Hunter. Tentokrát jsme však o pomyslný stupínek níže. Super-Blb má dobrý recept obsahující dostatek dobrých ingrediencí, ale během vaření si šéfkuchař uvědomil, že mu několik klíčových přísad chybí. Jenže hosté čekají, takže se rozhodl je nahradit tím, co zrovna v kuchyni našel. Bohužel výsledný produkt nefunguje tak, jak by měl dle receptu na papíře. Ano Super-Blb má dost míst, které diváka znalého předloh pobaví, ale má i dost vtípků, jež jsou zábavné samy o sobě a k tomu navíc i slušnou akci. Ale snímek se nedokáže přehoupnout přes pomyslnou laťku provinční komedie, a tak zůstává především zábavnou jednohubkou, která jistě pobaví určité spektrum diváků. Ale nelze se ubránit pocitu, že potenciál snímku nebyl vyčerpán ani z poloviny. Místo nadstandardní parodie tak zůstává jen ucházející komedie, která si střílí ze superhrdinů.

Celkové hodnocení: 60 %

Super-héros malgré lui (2022)

Hrají: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Amr Waked, Jean-Hugues Anglade, Georges Corraface, Chantal Ladesou, Bruno Lochet, Michel Crémadès, Philippe Katerine, Alex Martin, Alice Dufour, Rayane Bensetti

Režie: Philippe Lacheau

Scénář: Julien Arruti, Pierre Dudan, Philippe Lacheau, Pierre Lacheau

Kamera: Vincent Richard

Hudba: Maxime Desprez, Michael Tordjman

Francie / 85 min / akční, komedie