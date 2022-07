RECENZE: Thor: Láska jako hrom je skrytou parodií na superhrdinské filmy

Úvodní část snímku rekapituluje události z předchozích filmů, ať již se jednalo o sólové snímky s Thorem nebo týmovky. Mezitím potkáváme Thora (Chris Hemsworth) jak vypomáhá Strážcům Galaxie, i když jeho pomoc se někdy projeví v danajský dar. Tak se Thor dozvídá o nové hrozbě, která se šíří vesmírem a postupně zabíjí bohy. Tajemný vrah se jmenuje Gorr the God Butcher (Christian Bale) a usiluje o zničení všech božských bytostí, protože prozřel, že bohové na své poddané shlížejí s pohrdáním, a dokonce jim přejí jejich příkoří, neboť to považují za úděl věřících.

Brzy se Thor se Strážci Galaxie rozejde, protože se svým věrným přítelem Korgem (Taika Waititi) vydává hledat Gorra, zatímco Strážci chtějí pomáhat ostatním bytostem v boji proti hrozbám, které se šíří poté, co je jejich bůh zabit. Thor se tak při honu za Gorrem setkává s Valkýrou (Tessa Thompson) a nečekaně také se svou expřítelkyní doktorkou Jane Foster (Natalie Portman). Čtveřice se pak společně vydává po stopě Gorra a snaží se jej zastavit v uskutečnění svého plánu.

Hned úvodní sekvence praští znalého diváka do očí, protože během úvodní patnáctiminutovky si dokáže udělat srandu hned z několika ikonických akčních postav včetně třeba Jean-Claude Van Damma. Kromě těchto malých poklon velkým hvězdám je ve snímku mnoho cameo rolí, z nichž některé jsou opravdu povedené. Rozhodně zkuste najít oscarového Matta Damona, který se objeví se Samem Neillem a Lukem Hemsworthem (bratr Chrise Hemswortha) ve stejných rolích jako v předchozím snímku Thor: Ragnarok.

Bohužel u komediální linky veškerá zábava končí, protože jakmile dojde na vážnější témata, snímek se začne drolit. Celý ansámbl totiž hraje v komedii, jenže Christian Bale jim to kazí svou vážností. Nechápejte to špatně, Bale svou roli táhne o třídu výš než zbytek ansámblu, ale je to spíše tím, že ostatní zůstali na vlně laškování, popichování a vtípků, zatímco Bale prodává svou emocionální excelenci na výbornou. Pouze propojení obou přístupů trochu vázne a zejména při dialozích mezi Balem a Hemsworthem se ukazuje, o kolik je lepší herec.

Když už jsme u těch emocí, Taika Waititi s nimi dokáže celkem dobře pracovat a v závěru snímku snad i průměrný divák uroní alespoň jednu malou slzičku. Co se mu však nedaří, tak to je budování napětí, protože v žádném momentu se divák o žádnou z postav nebojí. To se divákovi nečekaně vymstí, ale to je tak jedinou nečekanou věcí na celém snímku.

V akčních scénách je sice pár zajímavých nápadů, ale provedení nijak nevybočuje ze zavedených Marvelovských standardů. Podobně je na tom také vizuál. Tentokrát se však nenatáčelo před zeleným plátnem, ale před velkými obrazovkami virtuálního studia StageCraft od známé společnosti Industrial Light & Magic (ILM), kterou založil a proslavil George Lucas. Na některých místech snímku je možné si povšimnout podivně působícího pozadí, respektive propojení postav s pozadím, což je zřejmě zapříčiněnou právě touto použitou technologií.

Thor: Láska a hrom je snímek, který se snaží propojovat dvě protichůdné tendence – chce být komedií, ale zároveň chce řešit závažnější otázky vztahů a citů či života a smrt. Přitom však volně cestuje mezi dramatičtěji pojatými těžšími prvky a komediálním natřásáním, což v tomto případě příliš nefunguje. Jako nenáročná oddechovka snímek celkem funguje, ale nic víc nenabízí. Zajímavé může být srovnání s posledním Spidermanem, který rovněž dokáže být vtipný, ale zároveň dokáže uchopit závažné otázky a vcelku sebejistě je rozpracovat do funkčního celku.

Celkové hodnocení: 60 %

Thor: Love and Thunder (2022)

Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi, Russell Crowe, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Vin Diesel, Bradley Cooper, Carly Rees, Ben Falcone, Stephen Curry, Bobby a další.

Režie: Taika Waititi

Předloha: Stan Lee (komiks)

Scénář: Taika Waititi, Jennifer Kaytin Robinson

Kamera: Barry Baz Idoine

Hudba: Michael Giacchino, Nami Melumad

USA / 125 min / akční, dobrodružný, fantasy