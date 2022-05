RECENZE: Top Gun: Maverick s „mladými puškami“ neurazí. Cruise obstál a na plátno přinesl důstojné pokračování

Základ úspěchu druhého dílu spočívá v samotném Cruisovi a jeho vzezření. Sluší se poznamenat, že hvězda filmu letos oslaví šedesáté narozeniny. A na šedesátníka za kniplem moderních stíhaček by diváci bezpochyby nebyli zvědaví. Cruise naštěstí stále vypadá a působí mladě a svěže, jeho věk byste mu rozhodně netipovali. Tvůrci tak mohli pokračování bez problémů realizovat.

V jejich řadách se naopak leccos změnilo. Režie se místo zesnulého Tonyho Scotta ujal Joseph Kosinski, také o scénář se postarali úplně jiní lidé. Navzdory tomu bylo odkazů na „jedničku“ více než dost. Včetně hudby, mnohdy jak vystřižené z 80. let, kdy měl původní Top Gun premiéru. Podíleli se na ní mimo jiné Hans Zimmer a Lady Gaga.

Snímek s podtitulem Maverick především navazuje dějově. Pete Mitchell (Tom Cruise), jemuž se tak podle volacího znaku říká, se vrací na místo činu, tedy na akademii, aby připravil výrazně mladší piloty na velmi nebezpečnou, téměř sebevražednou misi. Pro něj se má jednat o poslední úkol ve službách amerického námořnictva.

Top Gun: Maverick (2022) - trailer (2:30) | zdroj: YouTube

Už tak nelehkou práci mu navíc komplikuje zjištění, že mezi jeho svěřenci nechybí Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho kamaráda a navigátora Goose, který tragicky zahynul. Pete jej chtěl ušetřit podobného osudu, proto mu stál v cestě mezi stíhače. Na pochybách je tedy i během výcviku.

Obecně lze k dějové lince říct, že běžného diváka neurazí. Příběh přináší hned několik zvratů, už krátce po každém z nich přitom mnozí lidé odtuší, kam se bude děj odvíjet dál, respektive do jaké role v rámci mise se nakonec Maverick dostane.

Uhádnout, v čem hlavně se pokračování liší od původního Top Gunu, by dokázal nejspíš i ten, kdo se na něj do kina nechystá. Stačí si totiž uvědomit, jakého technologického pokroku bylo za uplynulých šestatřicet let dosaženo. Kinematografie není výjimkou.

Jestli se tedy pro něco opravdu vyplatí jít na Top Gun: Maverick do kina, jsou to letecké scény, které na plátně rozhodně vyniknou více než na televizní obrazovce. V materiálech k filmu se navíc uvádí, že Cruise se kvůli nim naučil pilotovat stíhačku a představitelé pilotů absolvovali náročný výcvik. Na letecký simulátor a green screen tentokrát jen sedal prach.

Tom Cruise, který je pod dílem podepsán i jako producent, se s pomocí mladých pušek postaral o důstojné pokračování „osmdesátkové“ klasiky a jedno ze zdařilejších filmových znovuzrození, ačkoliv z hlediska diváckého zájmu by šlo o kasovní trhák i v případě špatných ohlasů. Studio šlo zkrátka na jistotu. Hvězdný herec opět předvedl svůj standard v herecké škatulce, kterou má snad jen sám pro sebe. Na prahu šedesátky totiž k herectví nadále přidává i fenomenální fyzické výkony. Pro většinu jeho vrstevníků by to už byla „mission impossible“.

Hodnocení: 70 %

Top Gun: Maverick (2022)

Hrají: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris, Val Kilmer a další

Režie: Joseph Kosinski

Scénář: Ehren Kruger, Christopher McQuarrie

Kamera: Claudio Miranda

USA / 131 min / akční drama