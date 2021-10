RECENZE: Třetí série Sex education má silné vedlejší postavy a představuje LGBT+

Sexuální výchova je oblíbený produkt z dílny Netflixu, jehož tématem je dospívání středoškoláků a jejich objevování vlastní sexuality, se dočkal třetí série a opět se jedná o podařenou jízdu. Sexuální výchova (Sex education) je charakteristická především svým barvitým vizuálním stylem a nadčasovou retro atmosférou.

trailer Sexuální výchova | zdroj: YouTube

Do školy nastoupila nová ředitelka, která má za úkol problémovou školu srovnat. To se samozřejmě neobejde bez problémů, protože studenti si jen tak svobodu nechtějí nechat vzít. Po dějové stránce se seriál zabývá hlavně sekundárními postavami, které tak pro sebe získaly mnohem větší kus prostoru.

Hlavní dějová linie se tentokrát rozprostírá na menším prostoru a více času je věnováno vedlejším postavám. Celá linie Otise a Maeve by se dala vtěsnat do dvou dílů, ale to by byla docela škoda, protože jednotlivé vedlejší postavy nabízejí dost zábavy. Ať již se jedná o partnerství gayů nebo queer.

Seriál je dobrý zejména v tom, že otevírá témata, kterých se společnost bojí, nebo je z jiného důvodu vytěsňuje na okraj společenského zájmu. Jedním z pozitivních momentů je také to, že Sexuální výchova dokáže poměrně snadnou formou představit rozdílné sexuální deviace.

Největší problém se vyskytne v posledních dvou dílech, které oproti předchozím zatáhnou ruční brzdu, ale zároveň se snaží přišlápnout plyn. Děj se v těchto dvou dílech pohne skokově kupředu, ale chybí mu nějaké jasné rozuzlení – ba naopak, nechává otevřených až příliš dveří. Závěr je tedy poněkud rozpačitý, ale předchozí díly toto zaškobrtnutí zvládají bohatě vynahradit.

Vizuál je opět vypiplaný téměř k dokonalosti. Stále se tak ukazuje, že tuto stránku si Netflix dokáže pohlídat. Stejně tak retro stylizace, která evokuje nostalgické nálady, přičemž nečekaně vynořivší se chytrý telefon diváka usměrní, že se pohybujeme v současné epoše dějin.

Celkově se jedná o podařený seriál, který s třetí sérií nabral svěží dech. První dvě třetiny fungují a vizuální zážitek se začne cukat až u posledních dvou dílů. I přes určité výhrady se však jedná o poctivou zábavu, která si již našla široké publikum. Pro fanoušky se totiž jedná o jistou formu radostné povinnosti, shlédnout další sérii – což již jistě udělali. O to bolestnější je čekání na následující sérii, kterou již Netflix odklepnul a měla by dorazit na podzim příštího roku. Novým divákům nezbývá než doporučit první sérii, která je o kousek lepší než ta letošní, především díky tomu, že má neskutečný drive.

Celkové hodnocení: 85 %

Sex education (3. sezóna, 2021)

Hrají: Asa Butterfield, Emma Mackey, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Kedar Williams-Stirling, Aimee Lou Wood, Connor Swindells, Patricia Allison a další.

Tvůrci: Laurie Nunn

Režie: Ben Taylor, Kate Herron, Sophie Goodhart, Alice Seabright, Runyararo Mapfumo

Scénář: Sophie Goodhart, Laurie Nunn, Freddy Syborn, Laura Neal a další.

Kamera: Jamie Cairney, Oli Russell

Hudba: Oli Julian

Velké Británie / 47-61 min / komedie, drama