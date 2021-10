RECENZE: Venom 2: Carnage přichází aneb lesk a bída současných komiksových filmů

Eddie Brock (Tom Hardy) je trošku připitomělý týpek, do kterého se „vsáknul“ mimozemský symbiont Venom. V prvním filmu jsme se o něm něco málo dozvěděli a nyní se ukazuje, že rozhodně není jediný svého druhu, protože se na Zemi objevil další – Carnage. Ten se usídlil trestanci Cletusi Kasadym (Woody Harrelson) a rozhodně nehodlá být hodný.

Trailer Venom 2: Carnage | zdroj: YouTube

Teoreticky zajímavě rozehraná partie se však záhy rozpadá. Dobrá polovina filmu je totiž pouze o „manželském“ soužití Venoma s Hardym, který pochoduje po bytě a hádá se se svým symbiotickým souputníkem. Bohužel, po pár minutách se vtípky začínají zajídat, a po deseti minutách si říkáte, kdy už tohle skončí.

Z nudy diváka vytrhne finální bitka, která je poměrně dlouhá a konečně je náležité nasvícená, takže aspoň vidíte, co se na plátně děje. Ale nápaditost soubojů se blíží nule. Navíc jde evidentně o řezající se jedničky a nuly, kterým příliš nevěříte a souboj tak postrádá jakékoliv emoce. Nemáte totiž důvod se bát, protože podvědomě tušíte, že to Venom, teda promiňte Brock, zvládne.

Sony se již u prvního Venoma zaleklo původně proklamovaného Rkového ratingu a s dvojkou pokračují ve stejných šlépějích. Z potenciálně zajímavého démonického monstra, které trhá své nepřátele vejpůl, nebo je rovnou celé spořádá, se tak stává ukecaná zubatá příšerka, jež sotva vyděsí pětileté dítě.

Woody Harrelson zase strašně tlačí na pilu, protože vzhledem k velmi krátké stopáži 97 minut, mu příliš času na řádné etablování záporného protagonisty nezbývá. Člověk to neříká příliš často, ale deset patnáct minut stopáže navíc, by snímku prospělo. Ale pouze za předpokladu, že by byla věnována Kasadymu s Carnagem a jejich řádné iniciaci.

Vizuální rovina se s příchodem režiséra Andyho Serkise posunula, ovšem těžko říct, zda lepším směrem. Minimálně je na obě monstra dobře vidět a není nutné je lovit někde ve stínu mezi odstínem tmavě modrošedé a černé. Je patrné, že Venom nechce být barevnou omalovánkou ve stylu Marvelu, ale nevýrazná tlumená paleta, která barvami připomíná komiksové snímky před Nolanovým Temným rytířem, působí dosti archaicky. Doba se změnila a lid si žádá barvu. Na druhou stranu, kdyby byl snímek pojat jako téměř hororová procházka temným městem plným opravdu zlých lidí a monster, pak by podobné ladění docela sedělo – jenže tomu tak není.

Celkové hodnocení je nutně rozporuplné, protože ti, kteří byli spokojení s prvním filmem, budou spokojeni i tentokrát, ale nové fanoušky si dvojka nejspíš nezíská. Dvojitá dávka téhož prostě někdy nestačí k tomu, aby byl snímek lepší. Triková stránka je obecně na dobré úrovni, ale bitky jsou nezajímavé a celkově je dvojka Venoma poměrně nevýrazná. Po pár dnech si asi vzpomenete na jednu nebo dvě hlášky a možná na nějaký záblesk z finální bitky, ale to je tak vše. Cílová skupina náctiletých bude nejspíš opět celkem spokojena a kravaťáci v Sony si budou mnout ruce, jak to zase dobře vymysleli. Bohužel tratit bude zejména náročnější divák, který nejde do kina pouze vypnout a u filmu i přemýšlí. Ti by se dvojice Venoma měli rozhodně vyhnout.

Celkové hodnocení: 45 %

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott, Sean Delaney, Laurence Spellman, Etienne Vick, Amber Sienna, Peggy Lu, William W. Barbour, Andrew Koponen a další.

Režie: Andy Serkis

Scénář: Kelly Marcel

Kamera: Robert Richardson

Hudba: Marco Beltrami

USA / 97 min / akční, sci-fi, thriller