Evelyn Wang (Michelle Yeoh) je majitelkou čistírny prádla. Spolu s manželem Waymondem (Ke Huy Quan) zažívají těžké chvíle ve vztahu i ve vedení rodinného podniku. Zatímco se pár protlouká životem, musí se ještě starat o Evelynina otce Gong Gonga, a zároveň se snaží opět nalézt cestu ke své dceři Joy (Stephanie Hsu).

Jednoho dne se však všechno změní, když Evelyn cestuje s Waymondem výtahem na berním úřadě. Waymond se najednou začne chovat podivně. Nasadí jí speciální sluchátka a začne jí dávat instrukce, jak se pomocí přístroje napojit na jiné verze sebe samé v jiných vesmírech. Tím dokáže člověk dočasně získat schopnosti svých alternativních já. Evelyn se postupem času v této dovednosti zlepšuje, ale zároveň se jí staví do cesty stále více nepřátel, kteří ji chtějí zastavit.

Přes zjevně velký potenciál se příběh nakonec stáčí ke vcelku klasickým tématům, které se postupem k závěru vynořují stále jasněji. Jestliže první polovina snímku neustále divákovi předhazuje zdánlivě nelogické obrazy a konstrukce, postupně se snímek stává více čitelným, až se nakonec přehoupne do jednoho tradičního klišé. To nebudeme kvůli spoilerům zmiňovat.

Pro diváka je asi mnohem přijatelnější, že se snímek zlomí a předloží mu jasně hmatatelný oblouk příběhu, ale nelze opomenout sílu první části, kterou film čerpá zejména z divákova zmatení a nejistoty. Mnoho otázek, které vyplouvají na povrch je sice zodpovězeno, ale odpověď na jiné hledá divák marně.

Je nutné se pozastavit u rozpočtu, který byl dle odhadů okolo pětadvaceti miliónů dolarů. Snímek totiž vypadá výborně a akční scény jsou natočeny na poměrně vysoké úrovni. V popředí však stojí velmi nápadité triky, které jsou sice poměrně jednoduché, ale velmi efektně použité. Tvůrci při natáčení snímku využili hodně netradičních nápadů, které snímku propůjčují svěží a neokoukaný vizuální styl. Navíc stojí za povšimnutí, že podle zákulisních zpráv dělalo na tricích pouhých devět lidí včetně režisérské dvojice.

Všechno, všude, najednou je netradiční snímek, který sice vypráví poměrně triviální příběh, ale ten je zarámován světem, tedy spíše světy, které nabízejí bezbřehé možnosti. Kreativita tvůrčího občas dominuje nad příběhem, a tak je místy divák ponechán v totálním zmatení, zatímco se pokouší pochopit, co se vlastně děje. Asi největším problémem snímku zůstává jeho stopáž, na níž by se dalo trochu ubrat a posunout výpravu do poněkud divácky přívětivější formy. Na druhou stranu by se tak film stal tuctovějším, což by konec konců byla velká škoda, protože málo kdy se stane, že tvůrci snímku připraví divákům totální mentální klystýr, za což navíc sklidí ovace. Snímek můžeme rozhodně doporučit s varováním, že se divák musí připravit na hodně netradiční zážitek.

Celkové hodnocení: 75 %

Everything Everywhere All at Once (2022)

Hrají: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong, Jamie Lee Curtis, Tallie Medel, Jenny Slate, Harry Shum Jr., Sunita Mani, Aaron Lazar, Andy Le, Randall Archer, Audrey Wasilewski, Li Jing, Anthony Molinari, Mičiko Nišiwaki, Daniel Scheinert, Elle Alexander, Randy Newman, D.Y. Sao

Režie: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Scénář: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Kamera: Larkin Seiple

Hudba: Son Lux

USA / 139 min / akční, sci-fi, fantasy, drama, komedie