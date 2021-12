RECENZE: Zaklínač 2 má více monster, přímočařejší děj a nevyvážené tempo

Druhá série popisuje událost z několika povídek a již se dostáváme také k prvnímu románu Krev elfů (1994). K již tak bohatému základu si autoři připsali několik doplňujících linek, které spíše činí děj méně přehledným, než že by mu pomáhaly, ale dávají divákům několik klíčových informací, jež by mu měly lépe proniknout do událostí. Sice by to šlo provést jinak, ale autoři si zvolili tento způsob a nezbývá nám nic jiného než jejich volbu respektovat. Horší je, že tyto sekvence občas nabourávají vnitřní logiku postav. Nejedná se sice o úplné podkopání základů, ale místy se některá z nich zachová zcela proti očekávání, zatímco později zase zapadne zpět do svých kolejí.

trailer Zaklínač 2 | zdroj: YouTube

Hlavní dějová linie se tak opět věnuje Geraltovi a Ciri. Trochu do pozadí se tentokrát odsunul Marigold a Yennefer, ale ti jsou opět přítomni klíčovým okamžikům v druhé polovině série. Velmi kladně lze zhodnotit obsazení Kima Bodnia do role Vesemira, který zdatně doplňuje již známé vedlejší postavy. Ostatní zaklínači jsou tak spíše do počtu a později se jednoduše zařadí mezi řadové pěšce na popravu, aniž bychom si s nimi divák vybudoval nějaký zásadnější vztah. Obecně lze však říct, že casting je velmi povedený, i když některé postavy svou typologií úplně neodpovídají knižní předloze, nicméně po herecké stránce nelze nic namítat.

Samostatnou kapitolou jsou pak akční scény, které jsou natočeny opět velmi dobře a asi lze říct, že se jejich dynamika oproti první sérii posunula trochu kupředu. K tomu dopomáhá také výborná kamera, která místy připomíná Kingsmany od Matthewa Vaughna. No dobře, Kingsmani jsou trochu jiná liga, ale inspirace zde jsou zřejmé. Ostatně na choreografii akčních scén a jejich samotném provedení se podílel Wolfgang Stegemann, který na plac Zaklínače přispěchal hned po dokončení natáčení Mission Impossible. Nyní je již patrné odkud vane vítr od čepelí zaklínačských mečů.

Již jsme zmínili, že rozpočet druhé série byl o něco větší než u té první. Konkrétní čísla nebyly nikdy zveřejněna, ale zasvěcení hovoří o částce zhruba 10 mil. dolarů na jeden díl první řady, zatímco rozpočet jednotlivých dílů druhé série by se měl pohybovat někde okolo 15-20 mil. dolarů. Částku je však nutné brát s určitou rezervou, neboť se jedná pouze o nepotvrzené informace.

Naditější měšec se pozitivně projevil na designu lokací, množství monster a jejich detailech. Některé kousky bestiáře se kvalitou zpracování blíží filmové produkci, ale je pravda, že na obrazovkách se mihnou jen na několik desítek sekund, než jejich existenci ukončí meč zaklínače. Rovněž přibylo i trikových sekvencí, takže se dočkáme i více magie či expozic virtuálních lokací. Triky sice občas trochu zazlobí, ale nejedná se o nic zásadního, co by narušilo celkový dojem.

Zatím jsme se zabývali spíše pozitivy seriálu, ale bohužel je nutné zmínit i několik negativních věcí. Největší problém leží v nevyrovnanosti tempa, které se mění s přeskakováním mezi jednotlivými paralelními liniemi. Naštěstí se tak již nekoná pro mnoho diváků matoucí přeskakování na časové ose, ale i tak bylo občas náročné sledovat spojitosti jednotlivých příběhů, jejichž protnutí nastane až v budoucích sériích. Je to zkrátka nevyhnutelná daň za to, že se autoři snaží zachytit střípky mozaiky, které v knize fungují, ale převedení vícevrstevného děje na obrazovky je většinou pro tvůrce zapeklitý problém.

Druhá série Zaklínače rozhodně nezklamala, ale zcela určitě opět přilila trochu petroleje do ohně zarytých příznivců knižní podoby či herní adaptace. Je sympatické, že si seriál snaží prošlapat svou vlastní cestičku světem, který je až příliš mnoha lidem dobře znám. Proto se najde mnoho šťouralů, jež věří, že zrovna jejich pohled je ten správný. Na druhou stranu je dobře, že se tvůrci nesněží pouze slepě následovat volání fanoušků a pokoušejí se do Sapkowskiho díla vnést i trochu vlastních nápadů.

My méně zaujatí můžeme být rádi, že zde máme po Hře o trůny další špičkový fantasy seriál, který sice za Písní ledu a ohně lehce zaostává, ale svou druhou sérii potvrdil své kvality. Řemeslně se jedná o poctivou podívanou s nadstandartními triky a výbornými akčními scénami, kterých by mohlo být o něco více, protože svým provedením znatelně převyšují dialogy, jež v některých pasážích působí jako nutná stafáž. Zaklínače byste si měli rozhodně pustit.

Celkové hodnocení: 75 % / 75 %

The Witcher (2021 – 2. sezóna / 2019 – 1. sezóna)

Hrají: Henry Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Adjoa Andoh, Graham McTavish, Simon Callow, Chris Fulton, Cassie Clare, Kevin Doyle, Liz Carr, Kristofer Hivju, Kim Bodnia a další.

Tvůrci: Lauren Schmidt

Režie: Sarah O'Gorman, Stephen Surjik, Edward Bazalgette, Louise Hooper

Předloha: Andrzej Sapkowski (kniha)

Scénář: Lauren Schmidt