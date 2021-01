Stojíme na prahu roku 1922. V centru Prahy své případy řeší rada Vacátko, ve vzdáleném Brně je to Karel Arazim a jeho pátračka. Tady vzniká tzv. Velká Praha. K centru byly totiž připojeny Dejvice, Břevnov, Smíchov, Žižkov, Karlín, Nusle, Bráník – celkem 36 nesourodých čtvrtí. "Úplný blbákov!" Zazní hned v úvodu. Tento fakt výrazně zasáhne do osudu hrdinů nového televizního počinu českého seriálového nebe.

Je to pár hodin, co byl inspektor Hynek Budík v podání Jaroslava Plesla jmenován do nové funkce. Zkušený, původně rakousko-uherský kriminalista se tak ocitá v zcela odlišném prostředí, než na jaké byl doposud zvyklý. „Svěřujeme vám něco nového, nepoznaného.“ Sděluje mu policejní prezident jako Jiří Bartoška.

Hned první případ jej zavádí na velký statek, "do bláta". Našli zde ve studni utopenou statkářku. Nehoda, sebevražda nebo mord? Nový policejní tým Velké Prahy stojí před spekulativní otázkou. Navíc je mrtvá sestrou poslance za agrární stranu, jak jsou upozorněni hned na začátku vyšetřování. A není to vše, pan poslanec se má následující den navíc vrátit do Prahy.

Inspektor spolu se svými kolegy, inspektorem Rudolfem Havlíkem (Jiří Langmajer) a policejním agentem Martinem Nováčkem (Denis Šafařík) tak musí během jediné noci rozplést a vyřešit velmi zapeklitý případ, který nabírá až „politický podtext“, že by ani za první republiky se tomu policejní vyšetřovatelé, kteří chtějí dělat jen pečlivě svou práci, nevyhnuli?

Poprvé tak můžeme sledovat společnou a hned tak nelehkou práci nového týmu. Ale jako ve správné detektivce díky skvělé dedukci, zkušenostem, nezbytného si povšimnutí detailů vše samozřejmě nakonec rozluští a vyřeší ke spokojenosti všech.

Tým tvůrců bezesporu sázel na hlavního hrdinu, inspektora Budíka v podání Jaroslava Plesla. Rozmrzelost nad okolnostmi jeho jmenování na nezvyklý post je záhy poněkud zapomenuta a nebrání tak jeho profesionalitě. Plesl se už několikrát ocitl v rolích, kde divák dlouho pátrá po povaze, detailním charakteru hrdiny. V určitých chvílích je mu zprvu protivný, ale tak nějak jej začíná mít postupně rád. A zdá se, že ani zde tomu nebude jinak.

Trailer Zločiny Velké Prahy (1:02) | zdroj: YouTube

Za pozornost jistě stojí inspektorova manželka Ilona (Lenka Vlasáková), která je maďarského původu, navíc bývalá šlechtična. Vychovávají spolu dospívající dceru Julii, která má k otci velmi blízko a nevlastní Sisi, pro kterou je jen „fízl“, jak se záhy dozvídáme. V emotivně vypjatých situacích spolu rodina dokonce hovoří maďarsky. Záměr autorů vytvořit česko-maďarské manželství přinese snad ještě několik překvapení. Zdá se, že právě zde jsou karty zajímavě rozdány.

Druhý z hlavních protagonistů, na první pohled velmi zkušený inspektor Havlík nejen v kriminalistice, ale i v ženském světě. „Proutník Havlík," prozrazuje vrchní komisař (Miroslav Táborský). V tom duchu volí i specifické vyšetřovací metody. V posteli se mnohdy totiž dozvídá nejvíce. Vizuálně zde připomíná Jiří Langmajer Sherlocka Holmese.

A je třeba říci, že si rozhodně se slavným detektivem nezadá. Doslova ve zkratce, přímém úsudku, úsečnosti dokáže jít za případem. A přináší i bonus navíc jako strýc malé holčičky, o kterou se s pečlivostí stará. Langmajerovi zkrátka inspektor Havlík sluší.

Mladý policejní agent Martin Nováček dělá čest svému jménu. Je horlivý, chytrý, šikovný. Svou mladickou zvídavostí přichází na zajímavé skutečnosti. Denis Šafařík, v době natáčení student posledního ročníku DAMU, přesně vystihl jakousi nerozvážnost, první kroky v novém povolání, strach z nadřízených.

Ač je to možná neobvyklé, hudba Jana Ponocného zaujímá velkou část stopáže, přesto neruší. Zajímavě dominuje na těch správných místech, jinde jen podkresluje a natolik, že stává téměř neslyšitelnou. A pochvalu si zaslouží i ta skutečnost, že se rozhodně nejedná o dobovou hudbu, ale velmi moderní, zajímavou filmovou hudbu.

Nejen díky hudbě, režijnímu pojetí, ale i zvláštní oko kamery Pavla Berkoviče přineslo prvnímu dílu autentičnost, napětí. Nechyběl ani humor: „Z toho tě nevyseká ani Lenin!“ či „Požehnaný den!“ v jaksi vyhrocených chvílích tak s sebou nese to, co dobrým českým seriálům přece nesmí chybět.

Seriál se samozřejmě neobešel bez chyb. Nevynikly kulisy a dialogy místy pokulhávají. Přesto jde o lehce nadprůměrné dílo, které kromě klasické detektivní zápletky přináší i vhled do období první republiky a zaměření nejen na práci kriminalistů, ale i na jejich rodiny a osudy.

Hodnocení: 70%

Zločiny Velké Prahy (TV seriál),

Česko, 2021

Režie: Jaroslav Brabec

Námět: Michal Dlouhý, Petr Zikmund

Scénář: Petr Zikmund, Jan Drbohlav, Zdeněk Zapletal

Kamera: Pavel Berkovič

Hudba: Jan Ponocný

Hrají: Jaroslav Plesl, Denis Šafařík, Jiří Langmajer, Lenka Vlasáková, Jiří Bartoška, Miroslav Táborský, František Němec, Marek Adamczyk, Sabina Rojková, Lucie Žáčková, Alena Mihulová, Eva Josefíková, Štěpánka Fingerhutová, Ondřej Malý, Jiří Lábus, Martin Myšička, Štěpán Kozub Jan Dolanský a další.