RECENZE: Ztracené město chce hlavně bavit a triu Bullock, Tatum, Pitt se to daří

Spisovatelka Loretta Sageová (Sandra Bullock) je úspěšnou autorkou románů, jež se odehrávají v rozličných exotických místech po celém světě. Sama však sotva opustí práh svého domu. Hlavní hrdina jejich knížek Dash je na obálkách zvěčněn nešikou Alanem (Channing Tatum), který je sice na pohled okouzlující, ale v běžném životě je nepraktický ne-li přímo neschopný.

trailer: Ztracené město | zdroj: YouTube

Alan dostane příležitost změnit své renomé, když Lorettu unese bláznivý miliardář Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe). Fairfax si totiž usmyslel, že spisovatelka ve své knize popsala cestu ke Ztracenému městu, jež je opředeno mnoha legendami, podle nichž se v něm ukrývá poklad. Alan se rozhodne svou spisovatelku zachránit, ale vědom si své neschopnosti vezme na cestu i svého trenéra a skutečného dobrodruha Jacka (Brad Pitt).

Děj snímku není zrovna složitý, ale základní premisa funguje docela dobře. Sandra Bullock stále ukazuje, že umí hrát a až překvapivě dobře k ní zapadl Channing Tatum. O kvalitách Brada Pitta asi netřeba nikoho přesvědčovat, ale je trochu škoda, že se na plátně neohřál déle, protože je zdaleka nejzábavnější ze všech postav.

Asi nejslabší postavou je Radcliffův záporák, který je spíše pitoreskní než opravdu zlý a v mnohém evokuje dojem postavičky z animované pohádky pro děti. Dále trochu hapruje dobrodružná dějová linka, kterou s větším či menším úspěchem zachraňuje komediální část. U té se ještě palčivěji ukazuje, že brzké odporoučení Pitta ze scény snímků hodně uškodilo.

Po vizuální stránce jde o řemeslně zvládnutý dobrodružný blockbuster, na který se hezky dívá. Kostýmy jsou zvládnuty taky obstojně a ostatní vizuální atrakce vypadají také velmi slušně. Snímek tak není ničím převratným ani ničím nevyniká, ale i přesto si drží velmi solidní vizuální úroveň.

Ztracené město si neklade žádné přemrštěné cíle, a tak chce hlavně diváka bavit, což se mu daří. Příběh hezky odsýpá a necelé dvě hodiny stopáže utečou příjemně rychle. Divák tak naštěstí nemá příliš času přemýšlet nad obsahem, který se ochotně odporoučel do zákulisí a hlavní scénu přenechal prosté zábavě. Snímek tak sice nikoho příliš nenadchne, ale ani nikoho přímo neurazí a ty drobné nešvary mu člověk celkem s přehledem odpustí. Je to skoro ideální materiál na nedělní odpočinek, při kterém chceme nechat mozek vypnutý. V ostatních případech se raději podívejte na Zemeckisovu Honbu za diamantem, která je o několik úrovní výše, i když jí roky ubraly něco no kráse.

Celkové hodnocení: 60 %

The Lost City (2022)

Hrají: Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Patti Harrison, Oscar Nuñez, Da'Vine Joy Randolph, Raymond Lee

Režie: Aaron Nee, Adam Nee

Scénář: Oren Uziel, Dana Fox, Adam Nee, Aaron Nee

Kamera: Jonathan Sela

Hudba: Pinar Toprak

USA / 112 min / akční, dobrodružný, komedie