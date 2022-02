Seriál Pán prstenů: Prsteny moci od Amazonu schytává tvrdou kritiku od fanoušků

Americká společnost Amazon připravuje seriál Pán prstenů: Prsteny moci (The Lord of the Rings: The Rings of Power), který je volnou adaptací Tolkienovy knihy Silmarillion, jež popisuje historii světa, v němž se odehrávají příběhy Pána prstenů a Hobbita. Kniha, kterou z Tolkienovy pozůstalosti složil jeho syn Christopher, vysvětluje, jak došlo ke stvoření světa, odkud přišli do Středozemě elfové a mocní Dúnadané nadáni dlouhověkostí.

trailer Pán prstenů: Prsteny moci | zdroj: YouTube

Připravovaný seriál má již dlouho dobu slušnou porci publicity, neboť Tolkienovo dílo je jedním z pokladů vznešené fantasy, jež je někdy označována jako hrdinská či epická fantasy. Pro tento žánr je typickou charakteristikou boj dobra a zla ve světě, který je nezávislý na našem světě. Oproti jiným žánrům je ve vysokém fantasy kladen důraz na morální aspekty, které nepodléhají relativizaci – tedy je zřejmé, co je dobré rozhodnutí a co nikoliv. Dalším klasickým prvkem je komplexní pojetí fantastického světa včetně historie, rodokmenů či jednotlivých jazyků.

Tolik ke stručnému pozadí zdrojového materiálu, který se rozhodla streamovací služba Amazon TV adaptovat. To podstatné, co je potřeba si uvědomit, je to, že jednotlivé části mají v rámci díla širší souvislosti a není možné je libovolně je měnit, protože tím dochází k pozměnění celé mytologie světa, který má jasně dané zákonitosti.

Trailer, který jste mohli shlédnout výše, nebudeme analyzovat, protože to by vydalo za samostatný článek, ale zaměříme se na vlnu nespokojených fanoušků, jež diskusi pod videem zaplavili domnělou citací z Tolkienova díla, která by volně přeložena zněla asi takto:

„Zlo nemůže vytvořit nic nového, může pouze zkazit a zničit to, co dobré síly vynalezly nebo vytvořily.“

Terčem tohoto sloganu je právě Amazon, jež je považován za „zlo“, které pouze zničilo to, co „dobré síly“ (Tolkien, autor) vytvořily. Ovšem je nutné uvést, že se nejedná o skutečný citát Tolkiena, ale pouze o parafrází, jež vychází z třetí knihy Pána prstenů s podtitulem Návrat krále. V ní Frodo říká o skřetech:

„Stín, který je vypěstoval, umí jen křivit a napodobovat, ne tvořit, nic nového a vlastního.“

Sami fanoušci se tak dopouštějí určité dezinterpretace a manipulace s původním Tolkienovým textem. A paradoxně se tak dopouštějí toho samého, co učinil Amazon při adaptaci autorova díla. Od fanoušků je to přinejmenším lehce pokrytecké, že dělají něco, za co jiné haní.

Nicméně, nejsme zde arbitrem ani nestojíme na jedné či druhé straně. Proto zakončeme tento exkurz jinou sadou citátů, která dobře vystihuje podstatu toho, proč byla tak dobře přijata původní trilogie Pána prstenů od režiséra Petera Jacksona, zatímco Prsteny moci již v průběhu kampaně budí vášně v řadách fanoušků.

Peter Jackson v interview z roku 2002 pro GreenCine uvedl:

„Existují určitá témata, které Tolkien vnímal jako důležitá. My jsme si na začátku produkce slíbili, že do snímku nebudeme vkládat žádné naše politické názory, vlastní zprávy či témata. Místo toho jsme se snažili analyzovat, co bylo důležité pro Tolkiena a pokusili jsme se tomu vzdát hold. Svým způsobem jsme se snažili natočit film pro něj, nikoliv pro nás.“

Zatímco produkční seriálu Prsteny moci, Lindsey Weber, uvedla letos v únoru pro portál Vanity Fair toto:

„Připadalo nám zcela přirozené, že adaptace Tolkienovy práce bude odrážet, jak vypadá skutečný svět.“

Interpretaci již ponecháme na Vás. Závěrem jen dodejme, že seriál Pán prstenů: Prsteny moci bude mít 3. září premiéru na Amazon TV a o jeho kvalitách se tak budete moci za půl roku přesvědčit sami.