Síť multikin CineStar zahájí 11. května omezený provoz

"Jsme v situaci, kdy nemůžeme neotevřít, protože předepsaná hygienická opatření jsme schopni splnit a objektivní překážka neexistuje," řekl Bradáč.

Mezi nejzásadnější podmínky otevření kin, která musela podle vládního nařízení uzavřít svůj provoz 10. března, je omezení maximálního počtu diváků na sále na maximálně 100 lidí, vynechání každé druhé řady a možnost v jednotlivých řadách prodat maximálně dvě sedačky vedle sebe. Samozřejmostí je pak dostatek dezinfekce, roušky u personálu i návštěvníků a preference prodeje lístků přes internet. V provozu nebude občerstvení. Například jedno z největších a nejvýdělečnějších multikin v Česku, Cinema City Nový Smíchov, které má celkovou kapacitu svých 12 sálů téměř 2600 sedadel, vládní nařízení omezí na maximálně 1200 sedadel.

"Z ekonomického hlediska je to, co 11. května spustíme, kompromisní varianta s omezeným provozem. Ale je to pro nás pořád lepší, než abychom koukali do zdi a měli zavřeno," konstatoval Bradáč.

Odhad ztrát způsobených uzavřením provozu podle Bradáče kinaři zatím nemají. "Sčítat škody budeme až do následujícího roku, naši ztrátu určitě nevyrovnáme během tohoto léta," sdělil.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy mohou česká kina přijít až o 100 milionů korun za každý měsíc, kdy jsou mimo provoz.

Bradáč podotkl, že společnost Cinestar nepropustila během dvou měsíců žádného ze svých stovek zaměstnanců. "Chtěli jsme je podpořit, protože to bylo těžké pro firmu i pro ně. Pevně věřím, že neotvíráme moc brzo. Případné další uzavření by bylo pro nás hodně problematické," uvedl.

Rozvolnění koronavirových omezení vítají také kinodistributoři. "Tento krok považujeme za uspokojivý výsledek, kalkulovali jsme s termínem 11. června, takže tohle je pro nás ještě lepší varianta. S uvedením premiér počítáme na červen, kam jsme měli posunuté březnové novinky. Na premiérové filmy je květnové otevření docela na rychlo, budeme o tom ještě debatovat," sdělil ČTK za distribuční společnost společnost Bontonfilm informovala Lukáš Vedral.

Do tuzemských kin zavítalo v roce 2019 přes 18,3 milionu návštěvníků, což je o 12 procent více než předloni. Jde o nejlepší výsledek od roku 1993, kdy do kin dorazilo bezmála 21,9 milionu diváků. Tržby se loni meziročně zvýšily o 15 procent na 2,6 miliardy korun.

Podle filmařů za úspěchem tuzemských kin stála dobrá kondice tuzemské ekonomiky a fakt, že loňský rok byl mimořádné bohatý na české i zahraniční filmové hity. V roce 2019, kdy se průměrné vstupné meziročně zvýšilo ze 138,82 koruny na 142,83 koruny, se nejnavštěvovanějším snímkem stala komedie Ženy v běhu.