Studio Disney natáčelo v Ujgurské oblasti. Objevují se výzvy k bojkotu filmu Mulan

V závěrečných titulcích k filmu Mulan, který vypráví o mladé bojovnici ze staré Číny, se kromě jiného objeví poděkování vládní bezpečnostní agentuře v Sin-ťiangu, kde čínské úřady drží pravděpodobně více než milion muslimských Ujgurů v internačních táborech.

Peking označuje tábory za střediska odborného vzdělávání, v nichž etničtí Ujguři podstupují politickou převýchovu. Úřady tvrdí, že tábory jsou prostředkem boje proti šíření extremistické a separatistické ideologie. V táborech se podle čínských úřadů vyučuje mandarínská čínština, čínské dějiny a zákony. Lidé, kteří těmito tábory prošli, tvrdí, že v nich byli rovněž nuceni odsoudit islám a slíbit věrnost čínské komunistické straně.

Hraná verze animované disneyovky Legenda o Mulan se už dříve stala terčem protestů, když herečka čínského původu Liou I-fej vystupující v hlavní roli podpořila zásahy policie proti prodemokratickým demonstrantům v Hongkongu. Kritici v některých asijských zemích vyzvali k bojkotu snímku.

full disclosure: i’m writing a review for a publication, you’ll see more of my scathing opinions then



but this just isn’t very good, the editing is painfully, bewilderingly choppy and the dialogue feels straight out of a victorian orientalist translation (in a bad way)