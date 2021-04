Tajemství staré bambitky se vrací. Bude dvojka

Pohádka Tajemství staré bambitky se stala stálicí televizního programu, uvedena již byla 18x a každá její repríza se pohybuje kolem milionové sledovanosti. „Mám tu pohádku strašně rád a pro mě představuje hlavně harmonii, klid a naději. A to nejen tím, jaká je, ale i jak vznikala. Natáčení byla taková pohádka v pohádce. Byla tam sranda a zároveň se vždy udělal kus práce a s Ivem Macharáčkem se všechny napjaté situace zvládaly s klidem,“ vzpomíná Tomáš Klus, který si zahrál jednu z hlavních rolí.

„Myslím, že pohádka byla v klasickém českém pohádkovém střihu, je v ní humor, hezké písničky, je milá, s morálním poučením, které ale není nijak prvoplánové a vtíravé. To vše dohromady tvoří mix, po kterém vám zůstává hezký pocit,“ vidí důvody dlouhodobé obliby „Bambitky“ režisér Ivo Macharáček a dává si závazek: „Budeme se tentokrát snažit o to samé. Prostě, aby se u ní všichni bavili, měli na konci hezký pocit a věřili, že život opravdu může být lepší a záleží na každém z nás. Vím, jsem velký idealista :)))).“

Tajemství staré bambitky 2 (2021) - přípravy na natáčení (3:04) | zdroj: YouTube



Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech…

Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu je konec? A není to jenom pohádka pro malou princezničku? Lorenc a Ferenc nastraží na Karabu důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily.

„Pokračování „Bambitky“ bude opět tou nejklasičtější pohádkou, která nestojí na vizuálních efektech, ale na příběhu, lásce, napětí a samozřejmě v ní bude opět řada krásných písniček, které tentokrát složil Václav Noid Bárta. Měla by to zároveň být "větší podívaná", oproti prvnímu dílu teď točíme pohádku pro filmové plátno. Pohádka bude mít mnohem větší výpravu s novými kostýmy, novými reáliemi na zámcích Jindřichův Hradec a Mníšek pod Brdy. A navíc jsme příběh obohatili o další postavy,“ vysvětluje Ivo Macharáček.

V pohádce Tajemství staré bambitky 2 se vrací tým z původního úspěšného příběhu. Režisér Ivo Macharáček a scenárista Evžen Gogela, ale také většina hereckého obsazení. „Herci s radostí přijali výzvu zúčastnit se druhého dílu. Myslím, že sami měli pocit, že udělali skvělou a smysluplnou práci a věří, že má smysl v tom pokračovat. Nové postavy pak byla radost obsazovat. Pohádky jsou i mezi herci velmi oblíbené a titul Tajemství staré bambitky také, proto si myslím, že jak Veronika Khek Kubařová, Markéta Plánková, tak i Václav Noid Bárta byli nabídkou potěšeni a na spolupráci se hned od první schůzky těšili. Mám z toho také velkou radost, protože pro mě je důležité, aby všichni, kdo se na filmu podílejí, dělali svoji práci s radostí a se stejným cílem - udělat hezkou, milou, klasickou pohádku. Film je prostě týmová práce,“ říká režisér Ivo Macharáček.

Svou roli si tedy zopakují Ondřej Vetchý jako Karaba, Tomáš Klus a Kamila Janovičová jako Jakub a Anička, tentokráte už v královských rolích, a Miroslav Vladyka s Jiřím Lábusem v postavách zlotřilých rádců Ference a Lorence. Znovu uvidíme i Petra Štěpánka jako kuchaře Frita nebo generála Otmara Brancuzského.

„Těším se na setkání s partou kolem původní Bambitky a slibuju, že si ty noční rozhovory tentokrát budu pamatovat, protože jsme o deset let moudřejší. A těším se dvojnásob, protože tentokráte se točí u nás, v Mníšku pod Brdy,“ říká Tomáš Klus.

Nové postavy vytvářejí Veronika Khek Kubařová jako královna Julie, Valentýna Bečková, která si zahraje malou princeznu Johanku, Markéta Plánková se objeví jako Juliina komorná Hermína. Novou posilou je také Václav Noid Bárta, který si nejen zahraje podkoního Václava, ale postará se také o hudbu a písničky. Ty už jsou hotové a natočené.

Pohádka Tajemství staré bambitky 2 vzniká v produkci Roberta Plavce a Radovana Vašáka ve společnosti Fairytale Production s.r.o., v koprodukci s Českou televizí. „Tajemství staré bambitky patří k nejúspěšnějším a divácky nejoblíbenějším pohádkám České televize. Za uplynulých deset let byla vysílána na obrazovkách ČT osmnáctkrát, téměř vždy v hlavním vysílacím čase a pokaždé s výbornou sledovaností. Druhý díl využívá většinu postav známých z prvního dílu a představuje některé nové, věřím, že divácky velmi atraktivní figury. Pracuje s podobným typem humoru, ale neparazituje na úspěchu originálu. Snaží se ho inteligentně rozvíjet dál. Co se stane s mladým párem, když kouzlo zamilovanosti pomine? Co se stane s chlapem, který zůstane v chalupě sám? A obecně co dělat, když máte dojem, že se vám smůla lepí na paty? Byl bych moc rád, kdyby i druhý díl zůstal stejně chytrý a stejně hravý jako díl první,“ říká kreativní producent Jaroslav Sedláček.

Natáčení bude probíhat v dubnu a květnu v prostředí krásných zámků v Mníšku pod Brdy a Jindřichově Hradci, štáb se vrátí také na lokace ve skanzenech v Kouřimi a Přerově nad Labem, kde se točily některé scény původní pohádky. Do kin uvede distribuční společnost Bioscop.