Tom Cruise zamíří do vesmíru. Na novém filmu bude spolupracovat NASA

"NASA je nadšená, že může spolupracovat s Tomem Cruisem na filmu na palubě Mezinárodní vesmírné stanice! Potřebujeme populární média, aby inspirovala novou generaci inženýrů a vědců při uskutečňování ambiciózních plánů NASA," napsal Bridenstine na sociální síti.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv