1. Týden (od 6.2.)

Na začátku února se fanoušci MMA mohou podívat na dokumentární snímek Attila, který mapuje dosavadní život slovenské hvězdy bojových sportů, Attily Végha. Především se zaměřuje na jeho přípravu na vítězný zápas s Karlosem Vémolou. Dále se do kin chystá čínsko-německá animovaná pohádka Super mazlíčci a drama Píseň jmen, v němž Martin (Tim Roth) odhaluje, co se stalo s fenomenálním houslistou Dovidlem (Clive Oven).

První únorový týden byste určitě neměli vynechat očekávaný origin Harley Quinn s názvem Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) s Robbie Margot v hlavní roli. Ještě nedávno by to byl jasný tip na popcornovou jednohubku a ostrý rozjezd nového měsíce, ale s rozpačitými trailery a nezkušenou režisérkou Cathy Yan se začaly vynořovat otázky, jak to nakonec dopadne. První recenze ze zámoří však hlásí převážnou spokojenost. Především chválí velmi povedené bojové sekvence, o jejichž režii se staral Chad Stahelski, jeden z otců Johna Wicka. Kritici dále chválí Robbie Margot a Ewana McGregora v roli narcistického psychopata Black Maska. Takže to vypadá, že tato dámská variace na Deadpoola dopadla vcelku dobře.

trailer Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) | zdroj: YouTube

Z české produkce zamíří do kin film Petra Zelenky Modelář. Snímek sleduje příběh dvou kamarádů (Jiří Mádl, Kryštof Hádek), kteří provozují půjčovnu dronů. Jeden z kamarádů se však rozhodne použít aviatiky k něčemu, co není zrovna legální, a najednou nálada mezi parťáky houstne. Zelenka snímek popisuje jako psychologický thriller, kterému by neměl scházet humor. Takže pokud chcete začátkem února zhlédnout nějaký snímek z české provenience, tak to zkuste s Modelářem.

trailer Modelář | zdroj: YouTube

2. Týden (od 13. 2.)

Následující týden můžete vyrazit na životopisné drama Judy, mapující život výborné zpěvačky a herečky Judy Garland, která podlehla závislosti na lécích a v roce 1969 zemřela ve věku 47 let na předávkování. V roli Judy se představí Renée Zellweger. Dále dorazí jeden z nepřeberných pokusů o českou „romantickou komedii“ Chlap na střídačku od Petra Zahrádky. Nic převratného od tohoto seriálového rutinéra nečekejte, zkrátka Ivana Chýlková s Lucií Žáčkovou se rozhodnou, že si Jiřího Langmajera rozdělí napůl. Takže je to jen další spotřební zboží pro masy dychtivé po českých tvářích. A nesmíme zapomenout na netradiční komediální drama se sexuální tématiku Psi nenosí kalhoty, které se objeví převážně v artových kinech 15. února. Finsko-lotyšský snímek, který se honosí výborným hodnocením z festivalů, by bylo možné přirovnat k mnohem temnější variaci na Padesát odstínů šedi.

Druhý únorový týden Vás zkusíme navnadit na horor Fantasy Island, který je remakem komediálního seriálu ze sedmdesátých let. Z původního konceptu zůstalo pouze jádro. Návštěvníci dorazí na zvláštní ostrov, jehož turistické středisko splní jakékoliv přání návštěvníků, ovšem občas se to zvrtne do něčeho neočekávaného. Remake však oproti původnímu seriálu přitvrdil a přání návštěvníků se nakonec stávají jejich nočními můrami. Casting je docela povedený, takže nezbývá než doufat, že režisér Jeff Wadlow zapomene na nepodařený horor Vadí nevadí a vzpomene si na superhrdinskou komedii Kick-Ass 2 nebo na akční drama Nikdy to nevzdávej. Bohužel všechny horory, které měly letos premiéru byly podprůměrné, takže i lehce nadprůměrný snímek může sklidit úspěch.

trailer Fantasy Island | zdroj: YouTube

Příznivci science fiction pak ocení snímek Malý Joe. Svobodná matka Alice pracuje ve firmě, kde se zabývají vývojem nových druhů rostlin. Jedním z úspěchů je rostlina, která při správné péči dává svému majiteli pocit štěstí. Alice jednu rostlinku donese svému synovi Joeovi a pojmenují ji Malý Joe. Ale pozor, jak Malý Joe roste, ukazuje se, že není úplně tak neškodným domácím kvítím, jak se nejprve zdálo. Snímek má pomalé až meditativní tempo a vyznačuje se výraznou hudbou inspirovanou japonským Kabuki. Malý Joe není pro každého, ale jedná se o zajímavé vybočení ze stereotypu, které cílí především na přemýšlivého diváka.

trailer Malý Joe | zdroj: YouTube

3. Týden (od 20. 2.)

Po valentýnském týdnu se děti mohou těšit na novozélandsko-čínský animák Mosley o mluvících bytostech zvaných kozloni. Ano opravdu se tak jmenují. Na vážnou notu bude hrát Chvění a thriller Sviňa ze slovenského podsvětí. A obdivovatele první světové války potěší vynikající válečné drama Král Petr I., které se odehrává bezprostředně po atentátu na Františka Ferdinanda d´Este.

Hlavním trhákem bude Ježek Sonic, který však nemá zrovna na růžích ustláno. Fanoušci po představení poněkud antropomorfizovaného Sonica doslova ukamenovali studio Paramount, které zařadilo zpátečku a celou postavičku předělalo tak, aby vypadala více jako její herní verze. Film se v důsledku toho zpozdil o tři měsíce, ale fanoušci tak zřejmě do kina dorazí v poněkud lepší náladě.

Sonic umí běhat ukrutně rychle, je totiž nejrychlejší tvor na světě, přesněji ve všech světech. Ale chybí mu kamarádi, tak tajně navštěvuje šerifa Toma (James Marsden). Ovšem když se ježkovi podaří nechtěně vypnout elektřinu v polovině Ameriky, vloží se do toho vláda a prošetřením této nepříjemnosti pověří lehce šíleného Doktora Robotnika (Jim Carrey). Ten brzy zavětří Sonicovu stopu a chce jej polapit za každou cenu.

trailer Ježek Sonic | zdroj: YouTube

4. Týden (od 27. 2.)

Poslední únorový týden je pořádně nabitý. Český dokument V síti odhaluje, jak snadno se sexuální predátoři mohou dostat do kontaktu s dětmi. Podle festivalových recenzí je to fakt síla, takže pokud se chcete začít bát o své ratolesti, tak Vám tohle nesmí ujít. Dále se do kin chystá povedené dánské drama Vidíš měsíc, Danieli, které mapuje události ohledně únosu fotoreportéra Daniela Rye. Toho zajal Islámský stát a jako jak rukojmí jej držel 398 dní. A protože spousta z Vás uvízne V síti, do našeho výběru dáme něco jiného.

Oskarovými ambicemi ověnčený snímek 1917 z první světové války je zřejmě nejambicióznějším filmem letošního února a dost možná i prvního kvartálu. Režisér Sam Mendes připravil spektakulární válečné drama, které je natočeno „na jeden záběr“. Za kamerou stál Roger Deakins, který již Cenu akademi vyhrál například za Blade Runnera 2049 a celkem se za svou kariéru dočkal jedenácti nominací. Herecké obsazení je také parádní a kritici ze zámoří hlásí veskrze pozitivní recenze, takže tenhle snímek nelze než doporučit. Už ten trailer vypadá božsky.

trailer 1917 | zdroj: YouTube

Velké otazníky však visí nad Voláním divočiny. Ansámblu Harrison Ford a marvelácká Karen Gillan, ale první trailery nejsou zrovna přesvědčivé. Hlavním hrdinou příběhu je pes Buck, který je unesen obchodníky se psi. Hýčkaný rodinný mazlíček se tak musí přizpůsobit mrazivé divočině Yukonu během vrcholící zlaté horečky. Nakonec se mu podaří vyváznout z útrap a najít nového pána, Johna Thorntona (Harrison Ford), po jehož boku objevuje své přirozené instinkty. A nakonec se mu nový svobodný život začíná líbit.

Všechno to zní zajímavě, ale Buck i ostatní zvířata ve snímku jsou produktem jedniček a nul. Buck sice vypadá docela dobře, ale některé animace nejsou úplně ideální. Hlavně pamětníci snímku z roku 1935 budou nejspíš zklamaní. Ale půjde minimálně o hezkou podívanou s nádhernou přírodou, která bude v kině vypadat skvostně.

trailer Volání divočiny | zdroj: YouTube

Únor je slušně nabitý a na každý týden je připraven velkofilm. Ale pokud bychom měli doporučit pouze jeden film, pak určitě 1917, protože tohle bude v kině vypadat fantasticky.