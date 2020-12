Vánoce na Netflixu. 3Bobule, dvakrát George Clooney a mnoho pořadů pro děti

Ze zajímavých snímků, které se na této službě objevily v posledních čtrnácti dnech stojí jistě za zmínku české drama Staříci, které se v mnohých žebříčcích prodralo do první desítky nejlepších filmů roku 2019. Shlédnout můžete také muzikál The Prom, či seriál z baletního prostředí Krasotinky. Z jiného soudku je temný dystopický seriál Alice in Borderland, který si drží velmi slušné hodnocení okolo 80 %.

trailer The Prom | zdroj: YouTube

Od středy pak bude možné shlédnout sci-fi drama Půlnoční nebe, v němž si post režiséra i hlavní roli vystřihnul George Clooney. Podle prvních ohlasů to vypadá na průměrný snímek, který trápí řada logických chyb v dystopickém světě, jenž se film snaží vykreslit.

trailer Půlnoční nebe | zdroj: YouTube

Katalog tvorby z českých luhů a hájů rozšíří nepříliš kvalitní, ale poměrně úspěšná komedie 3Bobule, která ovládala kina během letošního léta. Následovat bude drama Teroristka či romantická komedie Něžné vlny z roku 2013.

Pro nejmenší diváky přibude druhá řada animovaného seriálu Rychle a Zběsile: Závodníci v utajení, český film Hurvínek a kouzelné muzeum či snímek Ovečka Shaun The Farmer´s Llamas. U vlněného obláčku ještě zůstaneme, protože již na úterý je připravena pátá řada seriálu Ovečka Shaun.

Po Vánočních svátcích se můžete těšit na vyřčený příběh hraběte Drákuly v seriálu Dracula Untold. Rozhodně byste neměli vynechat výbornou dobrodružnou komedie O Brother Where Are Thou? (Bratříčku, kde jsi?). Snímek bratří Coenů sice pochází z roku 2000, ale stojí za vidění minimálně kvůli hereckým výkonům, skvělé kameře Rogera Deakinse a výborné hudbě, za niž soundtrack filmu získal Grammy.

Pokud budete chtít po Vánočních svátcích zabavit děti, můžete jim pustit třeba Šmouly, kteří se v katalogu objeví prvního ledna. O dva dny dříve přibydou animovaní Transformers a pohádka Mr. Peabody & Sherman.

Na počátku příštího roku se na Netflixu objeví norský snímek Apshalt Burning, který již měl premiéru v zemi původu a zatím se může pyšnit poměrně slušným hodnocením okolo 60 %. Poměrně zábavným pořadem může být také série History of Swear Words, jenž mapuje vývoj vulgárních výrazů v anglofonním prostředí. Dále dorazí šestidílný seriál Surviving Death vycházejíc ze stejnojmenné knihy Leslie Kean.

trailer 3. Série Cobra Kai | zdroj: YouTube

V polovině ledna vyjde také nová série oblíbeného animovaného seriálu Disenchantment (Rozčarování) od tvůrce kultovních žlutých postaviček Matta Groeninga, jehož hlavní hrdinkou je princezna Bean, její elfí kamarád Elfo a osobní démon Luci. A pokud holdujete bojovým uměním, pak můžete s napětím očekávat třetí řadu seriálu Cobra Kai.