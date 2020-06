Vzniká nový film podle bestselleru Deníček moderního fotra

Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska…

film Deníček moderního fotra | foto: Vojtěch Resler

Deníček moderního fotra je celovečerním režijním debutem Jana Haluzy, který je zároveň i autorem scénáře. „Na nabídku režírovat Deníček moderního fotra jsem reagoval podmínkou, že si chci scénář napsat sám podle sebe, abych do něj mohl otisknout právě své osobní pocity a prožitky z otcovství, a producent Ludvík Mareček mi v tomto dal až překvapivou svobodu,“ říká Jan Haluza a dodává. „Měl jsem doma půlroční miminko – prvního z mých dvou synů, takže to téma pro mě bylo osobní a velmi čerstvé. Díky tomu, že hodně pracuji z domu, mohl jsem být „u toho" asi víc, než bývá většina normálně pracujících chlapů, a mimo jiné jsem zjistil, že pojem „mateřská dovolená" je nejspíš míněn jako hodně krutý sarkasmus. Nejvíc mě na tom stresujícím a vyčerpávajícím období ale fascinovalo to, jak ten malý řvoucí rarach rozšířil po celé naší rodině vlnu lásky, radosti a porozumění, a společná péče o něj ještě více upevnila vztah s mojí ženou. To pro mě při psaní scénáře nakonec bylo hlavní téma – dítě se stane tím supersilným lepidlem. Takže jakkoliv je ten film z velké části o trampotách tatínka uvězněného v bytě s malým ďáblíkem, mnohem důležitější je, že je to o lásce v té nejčistší podobě...“

„Myslím si, že scénář si vzal z knížky to, co měl a stal se filmem. Má to tah na branku, má to děj a přitom přesně ten humor, kvůli kterýmu se blog Dominika Landsmana stal tak populárním. Honzu Haluzu znám delší dobu a vždycky to byl pro mě hlavně režisér, teď se projevil jako fakt dobrej autor. Tak doufám, že si to na place nepodělá! :-)“ slibuje představitel hlavní role Jiří Mádl.

film Deníček moderního fotra | foto: Vojtěch Resler

S režisérem Jan Haluzou spolupracoval na jeho úspěšném krátkém filmu První akční hrdina, nabízí se tedy otázka, zda Jan Haluza jako scenárista myslel na Jiřího Mádla již při psaní?

„Ono to bylo vlastně naopak, protože Jirka Mádl obsadil mě do role režiséra. Na základě naší předešlé spolupráce na filmu První akční hrdina mě doporučil producentovi, a pak už se to rozjelo. Zároveň si ale nedovedu představit, že by tu roli hrál kdokoliv jiný,“ přiznává režisér.

Pro natáčení rodinné komedie je důležitá i rodinná atmosféra na place a v tomto případě je konstelace více než slibná.

„Je to všechno propojené. Jirka Mádl je můj kamarád a kdysi mě seznámil s mojí ženou, která je dobrou kamarádkou Terezy, takže to celé tak nějak zůstává v rodině. Můj druhý syn je stejně starý jako Terčino Slunce, takže jsme často v kontaktu, a řešení dětí je na denním pořádku. Věřím, že se nám právě tyto naše „interní věci" podaří do filmu dostat, aby byl celkově osobnější,“ říká Jan Haluza.

A těší se oba hlavní herečtí představitelé.

„Na natáčení Deníčku se moc těším. Nejen proto, že se po delší době potkám na place s mým skoro bratrem Jiřím Mádlem, kterého poslední roky vídám spíš u nás na podlaze v kuchyni, jak jí nějaké dobroty a hraje si se Sluncem, ale právě také proto, že jsem čerstvá maminka a téma je mi blízké. Jan Haluza, režisér snímku, je shodou okolností manželem jedné z mých nejbližších přítelkyň, těším se tedy na rodinný tým a doufám, že si společné léto všichni užijeme,“ říká Tereza Ramba.

A Jiří Mádl jenom souhlasí: „Na Rambici se těšim. Milujeme se léta a máme k sobě neskutečně blízko. Je pravda, že od tý doby, co se z ní stal kojící John Lennon Instagramu, jsme spolu netočili. Ale ono se to nezapomíná. S Terkou je to jako jízda na kole. Jízda na dvojkole, abych byl úplně přesnej...“

A oceňuje rovněž důslednou režijní přípravu. „Pamatuju si Honzu ještě z doby, kdy mohl normálně chodit ven. Ale zase si myslim, že má tu nejpoctivější přípravu na film o výrobě a výchově dětí. Měl teď vlastně takovej tříletej workshop. Kdo tohle udělá? Oženit se a udělat si dvě děti jen kvůli přípravě filmu? Honza Haluza!“ tvrdí s úsměvem Jirka Mádl.

Kniha Deníček moderního fotra vznikla na základě úspěšného blogu, který spisovatel Dominik Landsman založil s příchodem prvního dítěte. Po vydání v roce 2014 se stala bestsellerem a dočkala se dalších pokračování. Zatím nejnovější knihou, kterou vydalo letos nakladatelství Euromedia, je Na chalupě s moderním fotrem, v níž se vyprávění ujímá právě syn Čeněk.

Film vzniká v produkci společnosti Fresh Lobster Ludvíka Marečka, koproducenty jsou společnosti Flamesite, CinemArt, Dana Voláková a Fénix Film.

Deníček moderního fotra uvede do kin CinemArt, premiéra je plánována na 21.ledna 2021.