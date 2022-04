Will Smith nesmí kvůli facce 10 let na Oscary, rozhodla akademie

— Autor: ČTK

Herec Will Smith nesmí deset let na udílení Oscarů ani jiné akce americké filmové akademie. Takový trest dnes uložila rada guvernérů akademie poté, co dal Smith při letošním předávání Oscarů facku moderátorovi Chrisi Rockovi. Informovaly o tom světové zpravodajské agentury.