Z Rodena se stane indián ve stejnojmenném filmu

Komedii ze současnosti napsal režisér a scenárista Tomáš Svoboda spolu se slovenským producentem Patriziem Gente. Příběh popisuje hektický život finančníka, pro kterého jsou hlavním životním smyslem peníze. Při odletu z Nebrasky, kde uzavřel životní obchod, do něj shodou okolností vstoupí duch indiánského náčelníka. A rozhodně nehodlá z jeho hlavy odejít, i když vyznává naprosto jiné životní hodnoty a snaží se o nich přesvědčit i svého „hostitele“. „Nakonec ho ale ovlivní jak ve vztahu k rodině, dceři, manželce, tak k zaměstnání, profesi, zaměstnancům, ale i k naší planetě. Myslím si, že kdy se bohatí lidé začnou chovat ekologicky, bude to mít o moc větší smysl, než když se o to bude snažit každý sám,“ vysvětlil režisér Tomáš Svoboda.

Indián (2022) HD Teaser, Karel Roden (1:08) | zdroj: Bioscop



„Chtěli jsme natočit jinou komedii, hodnotnou a s humorem, který vychází ze situace přirozeně. Komedii, která nás přinutí se i zamyslet. A právě indiáni mají jasné zásady, pravidla a hodnoty už po staletí,“ vysvětlil autor námětu a spoluautor scénáře Patrizio Gente svou první spolupráci s Tomášem Svobodou.

Jednu z hlavních ženských rolí si zahrála Vica Kerekes, která si tak splnila herecký sen. „Moje postava finanční ředitelky je dost negativní. Partnerem ve filmu mi byl Martin Myšička, u kterého se mi líbí, jak nad postavou přemýšlel. Máme to podobně. Na place se soustředíme jen na film. A natáčet s Karlem Rodenem byl můj sen,“ prozradila slovenská herečka.

V dalších rolích se objeví například Martin Myšička, Jiří Kemka, Lukáš Latinák, Miroslav Táborský, Jaroslav Dušek, Štěpánka Fingerhutová, Ester Geislerová, Vlado Černý, Anna Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Měcháček, Martin Pechlát, Tomáš Matonoha, Eva Landová, Zuzana Kraváriková, Oliver Oswald a další. Do filmu se zapojili také polští herci Daniel Olbrychski, Marta Zmuda Trzebiatowska, Magdalena Niedc nebo Przemyslaw Kapsa.

Titulní píseň k filmu s názvem Ty víš, že se chovám tak, jak se chovám nahrála a nazpívala slovenská skupina Horkýže Slíže. Píseň je také součástí jejich nejnovějšího alba Alibaba a 40 krátkých songů 2. O filmovou hudbu do celého filmu se postaral hudební skladatel Jiří Hájek s kapelou. Natáčelo se v roce 2021 v Praze a okolí, za kamerou stál David Ployhar.