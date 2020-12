Zemřel herec Ladislav Mrkvička (†81). Ztvárnil desítky rolí, byl i skvělým dabérem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zemřel divadelní a filmový herec Ladislav Mrkvička, bylo mu 81 let. ČTK to sdělil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk, členem činohry ND byl Mrkvička od roku 1991. Mrkvička si zahrál desítky rolí ve filmu i v divadle, byl také významným dabérem. Letos získal Českého lva za výkon ve vedlejší roli ve filmu Staříci. Minulý rok se stal držitelem Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra.