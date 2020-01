Zemřel herec Terry Jones, nezapomenutelný člen Monty Python

"Jeho práce s Monty Pythonem, jeho knihy, jeho televizní pořady a básně budou žít navždy," uvedla v prohlášení hercova rodina. "Přišli jsme o laskavého, vtipného, vřelého, tvůrčího a skutečně milujícího muže, jehož neústupná osobnost, neoblomný intelekt a výjimečný smysl pro humor přinášel potěšení nespočetným milionům (lidí) po šest desetiletí," dodala.

První zprávy o Jonesově nemoci se objevily v roce 2016. Jen o rok později uvedl hercův kolega ze skupiny Monty Python Michael Palin, že Jones již není schopen mluvit. "V posledních několika dnech byla jeho žena, děti, širší rodina i mnoho blízkých přátel neustále s Terrym, zatímco pozvolna odcházel ve svém domově na severu Londýna," uvedla dále rodina ve vyjádření.

Goodbye mate. I hope it isn’t always Christmas in heaven. #terryJones pic.twitter.com/FNyPlScWNx