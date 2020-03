Zemřela herečka a režisérka Tonie Marshallová (†68). Proslavil ji film Venuše, salon krásy

Dcera amerického herce a režiséra Williama Marshalla a francouzské herečky Micheline Presleové začala kariéru jako herečka. Zahrála si mimo jiné v několika filmech představitele francouzské nové vlny Jacquesa Demyho, například v komedii Největší událost od chvíle, kdy člověk vstoupil na Měsíc z roku 1973.

It is with utmost sadness that we learn about the passing of #TonieMarshall, actress and director who was the only woman to ever receive a Best director Cesar Award (for Venus Beauté Institute). She had been deeply involved with UniFrance for years. Tonie will be deeply missed. pic.twitter.com/H35bagTkHb