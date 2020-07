Zemřela herečka Kelly Prestonová (†57), manželka Johna Travolty

"S těžkým srdcem sděluji, že moje nádherná žena Kelly prohrála dvouletý souboj s rakovinou prsu," napsal Travolta, který se proslavil ústřední rolí v muzikálu Pomáda. Společně spolu měli tři děti, píše AP.

Kelly Preston, actress in 'Jerry Maguire,' 'For Love of the Game' and more films, dies at 57 https://t.co/VkqEY2wdK0 pic.twitter.com/6HE3DzH93a