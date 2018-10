Srážku s blbcem zažil každý. Zpíváme o tom, že to lidem neprojde, říká oceněná kapela Rockin' Jackals

Můžete krátce představit svou kapelu čtenářům?

Jsme čtyřčlenná kapela z Krnova.(Daniela Šnirchová - zpěv Filip Šnirch - kytara, zpěv Tomáš Marek - kontrabas Aleš Bažo - bicí- poznámka redakce) Dohromady jsme se dali v roce 2014 a od té doby jezdíme a hrajeme hudbu, kterou máme rádi.

Zvolili jste možná poněkud nezvyklý název Rockin' Jackals. Jak vznikal název pro kapelu?

Hledali jsme něco, co by se tak nějak hodilo k našemu stylu a zároveň bude dobře znít. Bylo i pár jiných návrhů, ale na těch jsme se neshodli. Tak jsme vymýšleli dál, a nakonec vyhráli šakalové jakožto symbol divokosti.

Vím, že je to těžké ale, jak byste definovali styl hudby, který hrajete? Na sociálních sítích uvádíte žánr: Psychobilly („krnovská smečka balancující mezi rockabilly a psychobilly“). Můžete to podrobněji popsat?

Mezi těmito styly je někdy dost úzká hranice. Naše tvorba by se dala zařadit spíše mezi psychobilly, ale máme i song ve stylu rockabilly 50. let. Když tvoříme, příliš se nezaobíráme tím, kam by se to dalo zařadit, děláme to srdcem a tak, jak se nám to líbí.

Lze odpověď nalézt ve skladbě Rock all my life?

To je právě ta rockabilly. Text této písničky je tom, že rock'n'roll pro nás byl, je a bude celý život.

Můžete nám krátce přiblížit příběh, který stojí za vznikem hudební formace Rockin' Jackals?

FILIP: Kapelu jsem založil já s Danielou. Po tom, co jsme se dali dohromady jako pár jsme si řekli, že to spolu zkusíme i v kapele. Kytara a zpěv byl jasný. O stylu nebylo třeba přemýšlet, v tom jsme měli hned jasno. Největším problémem bylo sehnat kontrabasáka. To se nedařilo, tak nám pro začátek musela stačit obyčejná basa. Na inzerát se nám ozval Matyáš a chvíli po jeho příchodu nám sehnal i bubeníka Aleše, se kterým se znal. Současná sestava je jiná. Matyáše za kontrabasem vystřídal Tomáš, dlouholetý a nejvěrnější fanoušek kapely, který kontrabas velmi rychle „zkrotil“ i když na něj nikdy předtím nehrál.

Můžete o nějaké kapele říct, že Vás inspirovala?

The Quakes, Batmobile, Demented are go, Nekromantix, Horrorpops… a spousta dalších. Všechny kapely v tomto stylu by se dali považovat za inspiraci.

O které skladbě, kterou hrajete, byste řekli, že je“ TOP“. Například skladba, kterou byste dle vašeho mínění prezentovali v rádiu?

Moral Zombie, což je zároveň i naše první věc

Vaše hudba je specifická svými texty, názvy, je v nich slyšet „hraní si“, metafory, ale i životní zkušenosti. Kdo je vymýšlí?

To je různé. Buď někdo přijde s hotovým textem (většinou naše zpěvačka Daniela) nebo někdo nahodí nějaké téma a společně to dáváme dohromady. Jednou se nám stalo i to, že jsme byli s kamarádem na zkušebně a z jeho návrhu jsme spolu s ním sepsali nový text. Nakonec se z toho kamaráda stal náš nový basák, ale to v té době ještě nikdo netušil…

Zdá se, že umíte pracovat s publikem. Připravujete se před vystoupením, nebo je to vše improvizace?

Něco málo máme připravené, ale většinou je to improvizace, protože hodně záleží na publiku a celkové atmosféře koncertu.

Během vašich vystoupení je dle návštěvníků cítit skvělá atmosféra, jsou všechna Vaše vystoupení v tomto duchu, nebo máte i nějakou negativní zkušenost?

Asi nemáme, kromě nějakých menších rvaček pod pódiem. Ještě nás nikdy nevypískali, jestli se ptáte na tohle.

Tak jsem to nemyslela. Jedna z vašich písní (opět s nevšedním názvem) Moral Zombie má jistě zajímavý podtext. Můžete prozradit?

Každý v životě už zažil srážku s člověkem nízkých mravů, bez výčitek svědomí, který prostě páchá zlo a prochází mu to. Moral Zombie je o tom, že to těmhle lidem jen tak neprojde.

Vaše ideální noční jízda? Jak by mohla vypadat? Jaká hudba by k ní hrála?

Správná noční jízda je ta, která nikdy nekončí. No a na hudbu si myslím, že netřeba odpovídat.

Nedávno vám bylo uděleno ocenění městem Krnov jako osobnosti v kultuře za rok 2017. Čím jste si jej zasloužili?

Ocenění jsme dostali za to, že jsme reprezentovali město Krnov hraním na různých kulturních akcích, ať už na festivalech či různých koncertech po republice.

Můžete prozradit některé Vaše plány na rok 2018, popř. 2019. Na co se můžou Vaši fanoušci těšit?

Už delší dobu se chystáme nahrát album. Plánujeme to na příští rok, takže doufáme, že 2019 se naši fanoušci už konečně dočkají.



Kde vůbec mohou fanoušci slyšet Vaši hudbu, popřípadě, bude možno si v blízké době zakoupit vaše album?

Zatím máme jenom demonahrávky na bandzone.cz. Album, jak už bylo řečenou, bychom chtěli vydat příští rok.

Co byste na závěr vzkázali vašim současným, ale i těm budoucím fanouškům?

Choďte na koncerty, protože rock'n'roll je nejlepší naživo.